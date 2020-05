Neef van Ridouan Taghi in cel aangehouden voor moordaanslag

Anouar Taghi, de neef van Ridouan Taghi die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, is vorige week in zijn cel aangehouden op verdenking van het plegen van een moordaanslag in oktober 2019 in Utrecht.