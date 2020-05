Neef Taghi opnieuw voor rechter in moordzaak Derk Wiersum

Bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Anouar T. (26) is een verre neef van Taghi. Wiersum (44) werd nabij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Behalve T. zitten nog twee andere verdachten vast op verdenking van betrokkenheid bij de uitvoering van de moord.

Het trio ontkent iets met de moord, die een schokgolf teweegbracht, te maken te hebben. T. vertrok kort na de moord voor enkele weken naar Marokko. Hij heeft aangekondigd dat hij wil gaan verklaren. Op een eerdere zitting heeft hij zich uitvoerig beklaagd over de hardhandige manier waarop de politie hem in november heeft aangehouden. Hij meent dat hij is ‘gefolterd’ en dat het Openbaar Ministerie hem onder druk heeft willen zetten om hem te laten bekennen.

Aangehouden in cel

Anouar T. is recent in nog een andere zaak als verdachte bestempeld en in zijn cel aangehouden. Het gaat om een ernstige mishandeling van een 28-jarige man in Utrecht, op 30 oktober. Ook twee anderen zijn gearresteerd. Het OM verdenkt de drie ook van deelname aan een criminele organisatie.

In het proces Marengo vinden op 18 en 19 mei tussentijdse zittingen plaats. De hoofdmoot van deze omvangrijke strafzaak is een reeks onderwereldmoorden. Ridouan Taghi werd in december in Dubai aangehouden, zit in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught en heeft zich nog niet in de rechtszaal laten zien. Volgens zijn advocaat blijft hij ook deze keer in zijn cel.