Neef Ridouan Taghi gearresteerd voor betrokkenheid moord Derk Wiersum

Een arrestatieteam heeft dinsdagavond een neef van de voortvluchtige Ridouan Taghi gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert.

Het gaat volgens bronnen om Anouar Taghi, een crimineel uit de regio Utrecht waar ook Ridouan Taghi en veel leden van zijn vermoede criminele organisatie vandaan komen.

Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld bij de uitvoering van de moord, al willen politie en justitie nog niet zeggen welke rol ze hem exact toedichten.

In het criminele milieu staat Anouar Taghi te boek als een crimineel die onder meer plofkraken pleegde.

Derk Wiersum (44) was een van de advocaten die kroongetuige Nabil B. bijstonden bij het sluiten van zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie en het afleggen van zijn vele verklaringen over de lange reeks liquidaties waarvoor Ridouan Taghi en diens groepering volgens hem verantwoordelijk zijn.

De opsporingsdiensten zijn er van overtuigd dat Taghi de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van de advocaat toen hij in de ochtend van 18 september bij zijn huis aan Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert naar zijn auto liep om naar zijn werk te gaan.

Zes dagen nadat Nabil B. in maart 2018 als kroongetuige was gepresenteerd, was zijn onschuldige broer Reduan al geliquideerd in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Ook die liquidatie linkt justitie aan Taghi en zijn groep.

Drie verdachten gearresteerd

Tot nu toe waren voor de moord op advocaat Wiersum drie verdachten gearresteerd: een man die wordt gekoppeld aan de witte Opel Combo-bestelbus waarin de schutter en in elk geval een chauffeur na de moord vluchtten, plus twee mannen die volgens de recherche betrokken zijn bij de heling van een van de drie voertuigen die de daders rond de moord op Wiersum hebben gebruikt. Behalve om de Opel Combo gaat het om een Renault Mégane en een Volkswagen Transporter. Vanuit die voertuigen was Wiersums omgeving al wekenlang geobserveerd.

De twee laatstgenoemde mannen zijn na verhoor weer vrijgelaten.

De grijze Volkswagenbus werd met een lekke band aangetroffen in een parkeergarage bij Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Meteen na de moord is ook de Opel Combo in Zuidoost geweest, in Bijlmer-Centrum.

De Renault is uitgebrand aangetroffen in Voorburg.

Het zeer omvangrijke onderzoek naar de moord op Wiersum, waarbij op hoogtijdagen volgens de korpsleiding 120 rechercheurs betrokken zijn, gaat onverminderd door.

Hoofd Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche: “Ik kan niet bevestigen dat de verdachte een naast familielid is van Ridouan Taghi, maar ontken dat ook niet. In dit onderzoek hebben we een aantal verdachten in beeld en we sluiten meer aanhoudingen niet uit. Vanwege de ernst van dit onverkwikkelijke feit gaat ons onderzoek op volle kracht door.”