‘Needle spiking’: dit weten we van drogeren met injectienaalden

Beeld ANP

Allereerst: hoe vaak komt needle spiking voor?

De politie Amsterdam heeft deze week bevestigd dat er meerdere gevallen van het zogenoemde needle spiking zijn geweest in Amsterdamse nachtclubs. Cijfers zijn er nog amper, omdat slachtoffers bij meerdere bureaus door het land melding hebben gemaakt en deze meldingen vaak onder andere misdrijven werden weggeschreven. Ook wordt nog onderzocht of het inderdaad om needle spiking ging, of dat er iets anders aan de hand kon zijn. De politie houdt het daarom op een ‘handvol’ aangiften en meldingen. De klachten van de slachtoffers lijken wel sterk op elkaar.

Wat weten we over de gebruikte middelen?

Bij een drogering in het uitgaansleven wordt vaak de drug GHB in iemands drankje gegooid. GHB is binnen een halve dag uit het bloed, waardoor slachtoffers moeilijk kunnen bewijzen gedrogeerd te zijn geweest. Ook lijken de symptomen van GHB en een alcoholvergiftiging op elkaar.

Bij needle spiking is GHB in zijn reguliere vorm geen optie, omdat er een relatief grote hoeveelheid vloeistof nodig is. Die kan lastig ongemerkt per spuit worden toegediend. Ook is GHB een tamelijk stroperige vloeistof, die zich minder goed leent voor een injectienaald.

Bij soortgelijke incidenten in het Verenigd Koninkrijk werden verschillende typen benzodiazepine gebruikt, een stof die je suf en slaperig maakt. In theorie kan men langer op deze stoffen testen dan op GHB, maar in Nederland werd bij alle meldingen van spiking geen vreemde stof in het bloed aangetroffen. Een probleem is ook dat je moet weten waarop je moet testen om een stof te traceren. Zodra meer duidelijkheid bestaat over wat er wordt gebruikt, kan dus ook sneller worden bewezen dat iemand is gedrogeerd.

Wat weten we over de daders?

Vrijwel niets; er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Gebeurt needle spiking veel in andere landen?

Er zijn vergelijkbare meldingen uit Frankrijk en België, maar het lijkt vooral in het Verenigd Koninkrijk te spelen. Volgens de Britse krant The Guardian waren er tussen september 2021 en afgelopen januari 1300 meldingen van needle spiking – in heel 2019 waren er 1900 aangiftes die verband hielden met drogeren. Een behoorlijke toename dus, zeker omdat de Britse samenleving in 2021 nog deels op slot was wegens corona. Afgelopen najaar werd er een ‘Boycot the Night’-actie gehouden, waarbij duizenden Britse jongeren door het hele land weigerden nog naar nachtclubs te gaan tot die veiliger zouden zijn.

Wat moet je doen als je vermoedt dat je bent gedrogeerd?

Ga zo snel mogelijk naar een huisartsenpost. Voor je eigen gezondheid, maar ook om te kunnen aantonen dat je bent gedrogeerd. Zo kan de gebruikte stof sneller in kaart worden gebracht en kunnen toekomstige slachtoffers sneller worden geholpen. Aangifte doen is dan ook belangrijk, al is de opsporingsindicatie summier, geeft een politiewoordvoerder toe.

Wat kunnen nachtclubs zelf tegen needle spiking doen?

De Amsterdamse nachtclubs doen hun best alles zo goed mogelijk te monitoren met portiers en camera’s, zegt Pieter de Kroon van Overleg Amsterdam Clubs (OAC), maar vooralsnog kunnen zij niet veel meer doen. “De daders zijn gewoon erg gewiekst in het verbergen van hun middelen.” Het personeel is wel gevraagd extra goed op te letten. Volgende week zal er overleg plaatsvinden tussen de clubs, de gemeente en Jellinek om naar extra oplossingen te kijken.