Nee, de terrassen lopen niet meteen vol: ‘Maar het is een begin’

Nieuwmarkt, een paar mensen wachten bij de Waag. Beeld Jakob van Vliet

Bij Durty Nelly’s op de Wallen, waar vier tafeltjes buiten staan, blijft het op D-Day vooralsnog rustig. “Er zijn nu 300 zaken in de binnenstad, maar er lopen maar tien mensen rond,” zegt eigenaar Roberto Barsoum, die 30 horecazaken in de binnenstad uitbaat. “Ik heb ook niet alles geopend, alleen op plekken waar ik aanloop verwacht. Ik heb nu drie terrasjes open. Als het gaat lopen, worden dat er meer.”

Na elf weken gedwongen sluiting, zijn maandag voor het eerst de cafés en restaurants weer open. Inclusief de terrassen en daar zag het lang niet naar uit. Maar dat het mag, betekent nog niet dat het ook makkelijk kan. “Er is nu eenmaal weinig ruimte in de stad,” zegt Barsoum. Je kunt niet je eigen terras uitbreiden ten koste van dat van de buurman.”

En waar het wel kan, lukt het soms nog even niet. Hij heeft voor zijn Rembrandt Squarehotel bij het Rembrandtplein alsnog een terrasvergunning gekregen. “Alleen weet ik dat pas net. Nu moet ik snel nog extra meubilair en parasols regelen. Dat ga je niet doen als je niet zeker weet dat je het nodig hebt.” Maar ook dat is niet zo makkelijk. “Heineken is al door al zijn spullen heen.”

Solidariteit

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken riep zondag Nederlanders nog op uit solidariteit naar de terrassen te gaan om de ‘lokale ondernemer te helpen’, nadat brancheorganisatie Horeca Nederland constateerde dat het ook met de in coronatijd verplichte reserveringen, bepaald niet storm loopt.

Ook Barsoum worstelt met het voorschrift dat voor een plekje binnen gereserveerd moet worden. “Wie reserveert er nou voor een bruine kroeg?” Ook voor zijn restaurants vindt hij de reserveringsregel knap lastig. “Er zijn zoveel van die reserveringsapps, niemand weet welke je nodig hebt om bij een bepaald restaurant te reserveren. Ik zeg gewoon als er iemand binnen stapt: bel even ons 06-nummer, dan heb je ook gereserveerd.”

Ondanks het goede weer, loopt het niet overal storm. Waar het terras van de Ysbreeker ‘s middags al goed vol zit, is het in de Reguliersdwarsstraat ondanks de wervende aanwezigheid van de residerende Street Bitch nog rustig.

In de uitgaansstraat, die vorige week nog demonstratief proefterrassen uitstalde, is de gewenste coronaterrasuitbreiding bijna onverkort door stadsdeel Centrum toegestaan. “We mogen in het centrale deel van de straat de terrassen niet dieper maken,” zegt BIZ-voorzitter Eward Koning, “maar daar kunnen we mee leven. We kunnen er wel wat meer in de breedte kwijt, voor de winkels.”

Openingstijden

Niet alle plooien zijn daarmee glad. “Alleen hangen nu de openingstijden nog boven de markt. De periode dat de extra tafels en stoelen er mogen staan, is korter dan van de gewone terrassen. Een deel van het terras moet om 23.00 uur worden ingeklapt, de rest mag langer blijven staan. Dat werkt in de praktijk lastig en hoe leg je dat uit aan de gasten? Maar daar gaat het stadsdeel deze week over praten.”

Op de Nieuwmarkt, waar plannen voor een groot terrasplein voor horecaondernemers uit het hele wallengebied vanaf half juni nog altijd in de pijplijn zitten, zit de aanloop er in de middag al goed in. “Het gaat hartstikke goed,” zegt Barry van den Berg van de Del Mondo. “Het is hartstikke gezellig, iedereen houdt zich keurig aan de afspraken.”

“Ik heb een mooi terras, maar zit wel op 30 procent van mijn normale capaciteit. Mijn terras heeft normaal zestien tafels, dat zijn er nu acht maar ik heb niet alles bezet, omdat ik de bestellingen neerzet op bijzettafels.” Uitbreiden zit er voor hem niet in. “Ik heb aan beide kanten terrassen.”

Maar op de eerste dag van de horecaheropening is er vooral hoop. “Dit is een begin,” zegt horeca-uitbater Barsoum. “Het is nu in gang gezet. Ik hoop dat het beter gaat. Nu goed in de gaten houden dat er niet meer besmettingen komen.”