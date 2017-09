Nederlandse internetpionier opgenomen in Hall of Fame

Hij is een van de vijf Nederlanders die deel uitmaken van deze eregalerij van mensen die zijn onderscheiden voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van internet.



Volgens de jury speelde de in Amsterdam werkende Akkerhuis (1951) een belangrijke rol in de totstandkoming van het internet in Nederland en Europa sinds de jaren tachtig.



De ceremoniële inhuldiging vond plaats op de campus van de Universiteit van Californië in Los Angeles.



Bruggenbouwer

De Internet Hall of Fame werd in 2012 opgericht met als doel om erkenning te geven aan de visionairs en leiders die een belangrijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling en vooruitgang van het wereldwijde internet.



Akkerhuis begon zijn loopbaan in 1977 als wetenschapper, onderzoeker en ingenieur bij het Computerlaboratorium van het Mathematisch Centrum, het huidige Centrum voor Wiskunde & Informatica in Amsterdam.



Hij werkte sindsdien voor veel Amerikaanse en Europese wetenschappelijke instellingen, onderzoekslaboratoria, bedrijven, internetaanbieders en instellingen voor domeinnaamregistraties. De jury noemt hem dan ook een innovator en brugenbouwer binnen de technische gemeenschap.



Akkerhuis voegt zich in het rijtje Nederlandse namen Daniel Karrenberg, Teus Hagen, Kees Neggers en Erik Huizer.