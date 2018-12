Nederlandse fusie in oliewinning Noordzee

Door de fusie ontstaat volgens de partijen een nieuwe prominente speler in de olie- en gaswinning op de Noordzee. Samen zijn ONE en Dyas goed voor een productie van zo'n 35.000 vaten per dag.



De combinatie, gesteund door de betrokken aandeelhouders, heeft naar eigen zeggen de beschikking over ruime financiële middelen om verder te groeien op de Noordzee.



Geen bedragen

Bij de deal krijgt ONH, het moederbedrijf van ONE, een belang van 51 procent in de fusieonderneming die ONE-Dyas zal gaan heten.



De rest van de aandelen komt in handen van SHV. Er zijn verder geen bedragen genoemd. De transactie kan naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond.