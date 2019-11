Nederlands krijgt toch weer plekje op VU met aanstelling hoogleraar

Beeld ANP XTRA

Jacqueline Bel, reeds universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde, is aangesteld als hoogleraar van de zogeheten Multatuli-leerstoel voor de Moderne Nederlandse Letterkunde. Dit maakte de universiteit zaterdag bekend in het radioprogramma De Taalstaat.

Vanuit de leerstoel wordt onder andere een minor Schrijfacademie opgezet, met aandacht voor verschillende auteurs. De naam Multatuli is gekozen vanwege de nalatenschap van de schrijver. “In zijn voetspoor is ook veel literatuur geschreven. Hij kan gezien worden als de godfather van de huidige Nederlandse literatuur,” zei Bel in het radioprogramma.

De bachelor Nederlands was eerder opgeheven omdat het een ‘verliesgevende operatie’ was, aldus een woordvoeder van de VU toentertijd. In september 2017 hadden slechts vijf nieuwe studenten zich ingeschreven, terwijl de opleiding in de lucht werd gehouden door vijf stafmedewerkers van de universiteit.

“Met de leerstoel krijgt Nederlands toch weer een plaats aan de universiteit,” aldus Bel. Want ‘een universiteit waar geen Nederlands wordt gedoceerd, is geen universiteit’.