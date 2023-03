Nederland wil groot investeringsfonds van de Navo naar Amsterdam halen

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo. Beeld AFP

Een woordvoerster van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) bevestigd berichten hierover in het Financieele Dagblad. Volgens die krant zou het investeringsfonds in Amsterdam gevestigd moeten worden. Verwacht wordt dat de komst van het Navo-fonds naar Nederland als een vliegwiel zal fungeren voor het aantrekken van andere fondsen.

Nadat de Navo het fonds in juni vorig jaar had aankondigd, heeft het NFIA – dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken – de Nederlandse kandidatuur uitgewerkt. Ook het ministerie van Defensie en techbedrijvenorganisatie Techleap.nl werkten daaraan mee.

Het fonds is vooral bedoeld voor het stimuleren van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, verwerking van big data en innovaties op het gebied van nieuwe materialen en energie. De Navo-lidstaten willen via het fonds 1 miljard euro steken in bijvoorbeeld start-ups die op dit vlak aan de weg timmeren.

Vliegwiel

Volgens de zegsvrouw van het NFIA is vooral zogeheten dual use-technologie interessant. Daarbij draait het om toepassingen die niet alleen gebruikt kunnen worden voor defensiedoeleinden, maar in de samenleving als geheel ook van nut kunnen zijn.

Nederland lijkt niet het enige land te zijn dat het fonds wil binnenhalen. Min of meer gelijktijdig met de aankondiging van het fonds vorig jaar, gingen er al berichten rond dat Luxemburg de nieuwe vestigingsplaats zou worden. Als de Navo al voor Nederland zou kiezen, is het nog de vraag in welke plaats het fonds precies zal neerstrijken.

