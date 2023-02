Nederland verliest de techstrijd: ‘Investeren moet fiscaal gunstiger worden’

Constantijn van Oranje sprak begin februari namens Techleap in het Catshuis met kabinetsleden over het vestigingsklimaat in Nederland. Beeld BART MAAT/ANP

Techleap overhandigt zijn pleidooi voor een fiscale regeling donderdag aan premier Mark Rutte en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Die regeling moet ook voorkomen dat techbedrijven naar het buitenland verhuizen, zoals een kwart van hen overweegt.

Vorig jaar kelderde het bedrag dat werd geïnvesteerd in Nederlandse start-ups met de helft, maar lag het totaal nog altijd op 2,6 miljard euro. Nederland blijft daarmee de meest vooraanstaande markt voor start-ups in de EU – voor Parijs, Berlijn en Stockholm – en nummer 14 in de wereld. Maar die positie staat onder druk.

Nederlandse start-ups ontvangen volgen Techleap structureel minder geld dan concurrenten uit andere Europese landen. Een startend techbedrijf haalt in Nederland bij een eerste financieringsronde gemiddeld 260.000 euro op. In Duitsland is dat al bijna het dubbele, in Frankrijk en Groot-Brittannië 670.000 euro en in Zweden zelfs negen ton.

Bedrijven uit die landen kunnen daardoor sneller groeien en markt veroveren dan hun Nederlandse concurrenten. Ook in latere financieringsrondes blijft de hoeveelheid kapitaal in ons land achter. Daardoor groeien ook veel minder Nederlandse techstart-ups door naar volwassen bedrijven: 22 procent tegen 63 procent in de VS. Terwijl het kabinet er juist naar streeft van Nederland een leidende technatie te maken

Ingehaald door andere landen

“Nederlandse techondernemers kunnen niet voldoende doorgroeien en worden ingehaald door concurrenten uit andere landen,” zegt Constantijn van Oranje, ‘speciale gezant’ van Techleap. “Dat is iets om ons zorgen over te maken.” De oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie of zorgcrisis komen volgens hem juist van techondernemers. “Alleen zo blijven we een concurrerend, welvarend en duurzaam land dat wereldwijd een vooraanstaande rol speelt.”

Zo is het in Nederland belastingtechnisch minder gunstig voor particuliere investeerders (angels in techjargon) om geld te steken in veelbelovende techsectoren. In veel andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, zijn daar fiscale voordelen aan verbonden.

Volgens Techleap kunnen fiscale regelingen die vergelijkbaar zijn met die in het buitenland de komende zeven jaar twee miljard euro extra investeringsgeld vrijmaken voor techbedrijven. Uiteindelijk levert dat volgens de pleitbezorger ook hogere belastinginkomsten op omdat er meer succesvolle bedrijven zullen ontstaan.

De sector heeft al langer kritiek op het Nederlandse overheidsbeleid, dat investeringen in techbedrijven zou bemoeilijken. Zo vinden veel bedrijven, met name in de financiële sector, de regels voor het belonen van personeel met aandelenopties te beperkend.

Vetrek uit Nederland

Een van de meest vooraanstaande techondernemers, Adriaan Mol van fintechgigant Mollie, dreigde vorig jaar uit Nederland te vertrekken omdat het bedrijf moeite heeft techtalent aan te trekken dat elders beter kan worden beloond. Het Amsterdams Flow Traders verplaatste zijn hoofdzetel al naar Bermuda.

De branche pleit nu voor optieregelingen die het fiscaal gunstiger maken om de opbrengst van personeelsopties te investeren in veelbelovende techsectoren. Groeiende techbedrijven zijn vaak verliesgevend en hebben onvoldoende geld om talent goed te belonen. Dat compenseren ze door hen, naast salaris, via opties te laten meedelen in toekomstig succes. Dat is echter fiscaal ongunstig, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer.

Daardoor zijn er in ons land ook veel minder succesverhalen van techwerkers die hun verdiensten investeren in nieuwe bedrijven. Op die manier zijn hier in het verleden weliswaar meer dan honderd techbedrijven opgericht, maar dat is fors minder dan in andere landen.

Zo heeft voormalig personeel van betaalbedrijf Adyen inmiddels vijf succesvolle techbedrijven opgezet. Maar bedrijven van vergelijkbare omvang als Skype (109 start-ups in Estland), Spotify (51 in Zweden) en Revolut (18 in het Verenigd Koninkrijk) leveren veel meer doorstarters op.