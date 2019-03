Nederland sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX

Ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben het luchtruim al voor dit type toestel gesloten. In Nederland vliegt TUI met de Boeing 737 MAX 8. Het bedrijf heeft besloten het vliegtuig voorlopig aan de grond te houden. Ook andere vliegmaatschappijen vliegen niet meer met het toestel.



Afgelopen zondag stortte een toestel van Ethiopian Airlines vlak na de start neer. Daarbij kwamen alle 157 mensen aan boord om het leven. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta neer in zee.



TUI

Ook reisconcern TUI stopt voorlopig met het vliegen met de Boeing 737 MAX. Bij de in meerdere landen actieve luchtvaartgroep is besloten alle toestellen van dit type concernbreed aan de grond te houden in verband met de recente crash van een 737 MAX in Ethiopië.



Dat betekent dat vijftien van de in totaal circa 150 toestellen uit de vloot van TUI voorlopig niet vliegen. Bij TUI Nederland was er niet direct iemand bereikbaar voor commentaar. Maandag zag het bedrijf nog geen reden om de toestellen aan de grond te houden.



Vliegtuigfabrikant Boeing zei maandag dat het onderzoek naar de crash van Ethiopian Airlines zich in de beginfase bevindt en dat het niet nodig is om nieuwe richtlijnen te geven voor gebruikers van haar 737 MAX-8-vliegtuigen op basis van de informatie die het tot nu toe heeft. Boeing heeft naar eigen zeggen nog steeds het volste vertrouwen in het toestel.



Wantrouwen

Meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Norwegian Air, hebben deze maatregel al genomen. In steeds meer landen groeit het wantrouwen en moet het toestel aan de grond blijven.

Update on the current situation with Boeing #737MAX 8: pic.twitter.com/711F0Hztjg — TUI Group(@ TUIGroup)