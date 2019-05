Nederland herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Traditiegetrouw waren ook dit jaar koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig. De Nationale Herdenking begon met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten hield daar de 4 mei-voordracht onder de titel Als de taal tot stilstand komt. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur, klonk het volkslied en droeg Maureen de Witte uit Emmeloord haar gedicht Eén keer vaker voor.



De koning en koningin legden daarna de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Daarna werden er nog vijf andere kransen gelegd voor aparte groepen slachtoffers. Zo wordt er onder andere een krans gelegd voor de meer dan 102.000 Joden, Roma en Sinti, die werden vermoord in vernietigings- en concentratiekampen.



Toespraak

Na de kranslegging hield de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een toespraak. De herinnering aan de onvrijheid van de oorlogsjaren moet worden doorgegeven "alsof de oorlog gisteren was. Ook als niemand meer weet wat het is om in een bezet land te leven," zei Halsema.



"We leven nu 74 jaar na de bevrijding. Er zijn nog mensen die het verschil tussen bezetting en vrijheid zelf hebben ervaren. Elk jaar worden het er minder." Maar stoppen met herdenken is niet aan de orde. "Wij ademen vrije lucht, wij wandelen ongestoord door de stad, wij geven onze meningen, wij kiezen in vrijheid. We doen dat dagelijks, haast achteloos. Maar aan onze vrijheid gingen pijn en groot verdriet vooraf. Onze vrijheid is door pijn omzoomd. (...) Daarom herdenken we, dit jaar, volgend jaar en alle jaren daarna", zei Halsema.



In vrijheid kiezen

De 4 en 5 meiviering heeft dit jaar als thema 'in vrijheid kiezen'. Aan het begin van haar speech gaf de burgemeester voorbeelden van keuzes die we honderden keren op een dag, zonder nadenken kunnen maken: "Een briefje schrijven of bellen. Je stem laten horen, of niet. Je geliefde omhelzen, de straat oversteken, of niet." Ze zette dat af tegen de onvrijheid van de bezettingsjaren.



Halsema illustreerde haar toespraak met het gedicht Adempauze van de Joodse onderduikster en latere verzetsvrouw Louise (Wiesje) van Santen, over de benauwenis van de oorlog en de verbazing van de bevrijding.



Vervolgens legden schoolkinderen kransen. De herdenking in Amsterdam eindigde met een defilé.



Koud

Sinds 1985 is het tijdens Dodenherdenking niet zo koud geweest. Zaterdag kwam de temperatuur in De Bilt niet boven de 10,2 graden uit. Alleen 34 jaar geleden, in 1985 (8,7 graden), in 1979 (7,9 graden) en in 1957 (10 graden) was het kouder, meldt MeteoGroup.



Zaterdagavond blijft het vrijwel overal droog. Een dikke jas is wel nodig, want het is koud met een gevoelstemperatuur rond 4 graden.