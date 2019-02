Nederland aandeelhouder holding Air France-KLM

Dat maakte Hoekstra dinsdagavond bekend in een ingelaste persconferentie nadat alle Europese beurzen waren gesloten.



Het kabinet doet dat omdat het nu geen vuist kan maken in de machtstrijd tussen Air France en KLM. "De positie van KLM is geërodeerd de laatste jaren,'' aldus Hoekstra. Om sterker te staan zal het aandelenpakket worden uitgebreid naar iets meer dan 14 procent. Dat is net zo veel als de Franse staat heeft in de holding. Het kabinet heeft dat de Fransen pas vanavond laten weten. Premier Mark Rutte belde met de Franse president Macron.



Schiphol

Het kabinet doet dit, omdat het bang is dat de leiding van Air France-KLM veel internationale vluchten van Schiphol overhevelt naar de Franse thuishaven Parijs. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer): "We doen dit om het publieke belang te borgen. Internationale bestemmingen behouden op Schiphol is van groot belang voor onze economie en onze banen. Als hub-netwerk Schiphol wegvalt, verliezen we veel internationale bestemmingen. Dat gebeurde eerder met Brussel. Schiphol is goed voor 113 duizend banen. Dat staat nog los van alle werkgelegenheid die we krijgen door de internationale bereikbaarheid.''



Hoekstra zegt dat het kabinet met de aankoop van de aandelen 'waarborgt dat we een stem houden in de holding'. "Zo kunnen we een stempel drukken op de toekomst van het bedrijf om zo het cruciale belang van Schiphol als internationale luchthaven te behouden.''



Staatsschuld

Het bedrag dat het kabinet tot nu toe heeft uitgegeven (680 miljoen) komt ten laste van de staatsschuld. Het heeft geen gevolgen voor de begroting. De Staat is vorige week begonnen met de aankoop. De 5,9 procent die de Nederlandse Staat al heeft in KLM zal worden behouden, zei Hoekstra.



Luchtvaartmaatschappij KLM is blij dat Nederland zich voor langere tijd bindt aan moederbedrijf Air France-KLM. Een woordvoerder van KLM spreekt van een "mooi en goed teken". Air France laat weten dinsdagavond nog niet met een officiële reactie te komen.



De afgelopen weken was er achter de schermen veel te doen over de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers. De Fransen vonden hem een sta-in-de-weg, die te veel op kwam voor het belang van KLM in de holding. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen spraken toen al met de hoogste baas van Air France-KLM.



Volgens Hoekstra heeft de rel rond de herbenoeming niets te maken met de aandelenkoop. Wel noemt Hoekstra dat 'een illustratie van de verhoudingen'. De machtsstrijd bij Air France en KLM duurt eigenlijk al sinds de fusie in 2003. De Franse poot van de holding is veel groter maar maakt minder winst dan de Nederlandse. Reden waarom de leiding van het bedrijf al langer speelt met de gedachte om vluchten die KLM nu uitvoert vanaf Schiphol over te hevelen naar Parijs.



