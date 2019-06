Nederlaag stadsbestuur in strijd om vastgoed MC Slotervaart

MC Slotervaart werd 25 oktober 2018 failliet verklaard. Beeld Dingena Mol

Ook weigert hij opdracht te geven aan de curatoren om met de gemeente te gaan onderhandelen over verkoop van het ziekenhuispand.

In plaats daarvan moet het faillissement ‘zo spoedig mogelijk’ worden afgewikkeld. Daarom moeten de curatoren worden ondersteund bij het tot stand brengen van een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff, aldus de rechter-commissaris. Zadelhoff wil 45 miljoen in het pand steken, waardoor alle schuldeisers van MC Slotervaart zouden kunnen worden voldaan. Met de curatoren is de rechter-commissaris van mening dat die unieke kans moet worden gegrepen.

Dat zou alleen anders zijn als de gemeente zelf een overnamebedrag wil betalen waarmee de schuldeisers geheel kunnen worden terugbetaald. Omdat daar niets van is gebleken, zou de gemeente zich neer moeten leggen bij de deal met Zadelhoff, valt op te maken uit de beschikking van de rechter-commissaris.

Voorkeursrecht

Het verzet van de gemeente tegen de deal met Zadelhoff heeft te maken met een voorkeursrecht dat het stadsbestuur vlak na het faillissement op het pand aan de Louwesweg heeft gevestigd. Dat recht van eerste koop belemmert in de ogen van de curatoren hun wettelijke plicht om een zo hoog mogelijk bedrag binnen te halen, teneinde de schuldeisers te voldoen. Bij verkoop op de vrije markt kunnen geïnteresseerden tegen elkaar opbieden en kan een hogere prijs uit de bus komen dan wanneer de prijs wordt bepaald op basis van een taxatie, zoals in onderhandelingen tussen alleen de gemeente en de curatoren het geval zal zijn.

Daar komt bij dat het college bezwaar heeft tegen een mogelijke rentree van zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer, die tot het faillissement aandeelhouder in het ziekenhuis waren en er bestuursfuncties bekleedden. Zij hebben de deal met Zadelhoff tot stand gebracht en kunnen, als dat akkoord tot uitvoering komt, weer een rol gaan spelen in en rond het ziekenhuisgebouw. Het college vindt dat onwenselijk, zeker als niet eerst wordt onderzocht of zij onrechtmatigheden hebben begaan die bijdroegen aan het faillissement.

De rechter-commissaris vindt zo’n onderzoek niet nodig. Weliswaar is het gebruikelijk dat de curatoren zo’n onderzoek doen, maar er lopen al drie door minister voor Medische Zorg Bruno Bruins gelaste onderzoeken naar de ondergang van MC Slotervaart. Bovendien ontbreken de financiële middelen voor een onderzoek door de curatoren. Daarnaast kan een tijdrovend onderzoek ertoe leiden dat de deal met Zadelhoff afketst. Bovendien hebben de curatoren tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor onregelmatigheden door Winter en de andere oud-eigenaren.