Nederlaag Change=: huurders hoeven van rechter maar kwart servicekosten betalen

Bewoners zouden honderden of soms wel ruim duizend euro terug moeten krijgen van het bedrijf. Beeld Maarten Boswijk

Eerder stelde de Huurcommissie ook al een lager bedrag vast voor de servicekosten. Daarop stapte Change= naar de rechtbank. Die heeft nu de maandelijkse servicekosten voor 2019 op 42,61 euro vastgesteld. Change= factureerde bewoners 162,41 euro per maand. Bewoners zouden daardoor honderden of soms wel ruim duizend euro terug moeten krijgen van het bedrijf. In totaal zitten er 596 woningen in het complex.

Huurders van het pand aan het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost liggen, net zoals die van het andere wooncomplex van Change= aan het August Allebéplein in Nieuw-West, al langer overhoop met het bedrijf dat de panden beheert en de servicekosten int. Volgens de huurders zou Change= verdienen aan de servicekosten die het maandelijks in rekening brengt en is er veel onduidelijkheid rondom de eindafrekeningen. Over de servicekosten voor andere jaren lopen ook nog zaken bij de Huurcommissie.

Bij wet verboden

De huurders van het complex in Zuidoost stelden tijdens de rechtszaak dat kosten die Change= in rekening brengt ‘niet geheel voor vergoeding in aanmerking komen’ en dat deze niet inzichtelijk zijn. Daardoor zou Change= verdienen aan de servicekosten en dat is bij wet verboden. Servicekosten mogen alleen bestaan uit daadwerkelijk gemaakte kosten.

De rechter heeft tijdens de rechtszaak gekeken naar de kosten voor het onderhoud van technische installaties, levering van internet, huismeesters, schoonmaak en vuilafvoer, inrichting algemene ruimten, beveiliging en stoffering. Voor veel van deze kosten heeft de kantonrechter nu geoordeeld dat Change= te hoge bedragen in rekening brengt en/of ze niet goed onderbouwd.

‘Change= neemt klachten niet serieus’

De uitspraak is wederom slecht nieuws voor Change=. Half februari werd bekend dat de pandeigenaar in Nieuw-West van het bedrijf af wil als beheerder. Volgens vastgoedinvesteerder CBRE heeft Change= haar taken niet goed heeft uitgevoerd. Als een van de belangrijkste redenen voor de beëindiging noemt CBRE de vele berichten ‘over dat Change= de huurders niet altijd correct bejegent' en ‘klachten niet serieus neemt’. CBRE vindt dat onacceptabel. De beheerder is het daarmee oneens. Volgende week dient er daarom een kort geding bij de rechtbank.

Ook werd vorige week bekend dat een huurder uit Nieuw-West gewoon in haar studio mag blijven wonen, ondanks dat Change= zei dat haar tijdelijke huurcontract was opgezegd. Change= verlengde vorig jaar het huurcontract van de vrouw niet, omdat zij achterliep met het betalen van de servicekosten. Net als andere bewoners van het complex aan het August Allebéplein in Nieuw-West had zij die gestorneerd, omdat er al jarenlang een conflict is over deze kosten. De rechtbank zag echter voldoende bewijs dat het huurcontract wel mondeling is verlengd en besliste dat het huurcontract ook direct voor onbepaalde tijd is geworden.

Boos

De rechtszaken komen niet uit de lucht vallen. Al langere tijd is er veel kritiek op Change=. YouTubeprogramma Boos wijdde ook al twee afleveringen aan het bedrijf. In eentje daarvan werd onthuld dat ceo Ralph Mamadeus verdient aan de servicekosten, na het ontvangen van interne stukken van een voormalig medewerker. In contracten die in bezit zijn van BOOS is ook te zien dat, om zichzelf te factureren, Mamadeus contracten opstelt voor Mamadeus en zo zaken regelt.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: