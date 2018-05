NCTV sluit maatregelen tegen imam Fawaz Jneid niet uit

De inhoud van de speech wordt bestudeerd, maatregelen tegen de imam worden niet uitgesloten.



Jneid was voorheen actief in Den Haag, maar kreeg daar een gebiedsverbod opgelegd. Afgelopen vrijdag hield hij een preek in de eveneens omstreden El Tawheed-moskee in Amsterdam-West.



Een woordvoerder laat weten dat de NCTV 'in nauw contact' staat met de gemeente Amsterdam. "Als het noodzakelijk is, worden er maatregelen genomen, altijd in goed overleg met andere betrokken partijen."



Jneid is tegen het Haagse gebiedsverbod in hoger beroep gegaan. De Raad van State doet woensdag uitspraak in die zaak.