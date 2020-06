NBTC: geen campagne om toeristen te weren

Toeristen afraden naar Amsterdam te komen, leidt er juist toe dat ze zullen komen. Beeld ANP

In een brief aan de gemeenteraad kondigde wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken vorige week aan dat de stad inzet op ‘het zoveel mogelijk ontraden van toeristen om Amsterdam te bezoeken’.

En: ‘In samenwerking met het Rijk, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en diens regionale partners wordt de boodschap richting het buitenland versterkt.’ Donderdagmiddag debatteert de gemeenteraad over het toerismebeleid en de brief van D66’er Everhardt.

Het NBTC weet echter van niets. “Wij raden nooit specifieke plekken af en gaan dat ook niet doen,” zegt topman Jos Vranken. “Zo werkt het ook helemaal niet in toeristische promotie; als je mensen iets ontraadt, dan maak je ze er juist op opmerkzaam.”

“Het is juist in deze periode belangrijk dat we buitenlandse en binnenlandse gasten actief voorlichten en gidsen naar plekken waar het aantrekkelijk en veilig verblijven is. Dat is ook in en om Amsterdam. Als je niks doet, vervallen gasten juist in oude reflexen.” Waarmee Vranken bedoelt dat bezoekers dan sowieso naar de highlights zullen gaan.

Het stadsbestuur heeft het NBTC niet benaderd over zo’n campagne. Vranken: “We hebben het hoogstens via officieuze weg vernomen.” De hoofdstad is geen partij bij het toerismebureau, ook niet financieel. “We werken wel samen met Amsterdam & Partners, het hoofdstedelijk toerismebureau. Die geeft zelf aan door het gemeentebeleid financieel niet in staat te zijn bij te dragen.” NBTC is niet alleen verantwoordelijk voor de toeristische en zakelijke marketing van Nederland in het buitenland, maar ook de belangrijkste bron van toeristische gegevens.

Amsterdam toch al minder in trek

Stadsbezoek ontmoedigen is volgens Vranken ook helemaal niet nodig. “In de zes belangrijkste landen waar toeristen vandaan komen en in Nederland zelf geeft volgens ons onderzoek 60 procent van de mensen aan deze zomer op vakantie te gaan. Het merendeel doet dat in eigen land en komt dus helemaal niet hierheen. De mensen die dat wel doen, zoeken in eerste instantie naar rust, ruimte, natuur en groen. Steden als Amsterdam zijn nu echt minder in trek.”

“Als je die cijfers bekijkt over het hele jaar gaan er 50 procent minder Nederlanders op vakantie in eigen land en komen er 60 procent minder buitenlandse gasten. De indruk dat het toerisme snel weer tot drukte leidt, wordt simpelweg niet ondersteund wordt door de feiten. Met alle respect; wat moet je dan ontraden?”

“Je moet nu juist zorgen mensen die bereid zijn naar ons land te komen, geen strobreed in de weg te leggen. Dat is keihard nodig om de economie te stutten, vooral in Amsterdam. Ondernemers en hun werknemers staat het water aan of boven de lippen. Laten we er in hemelsnaam voor zorgen dat die mensen een toekomst hebben.”

Juist toeristen uitnodigen

NBTC gaat volgens Vranken ook gewoon door met het werven van toeristen. “Je moet mensen nu juist uitnodigen naar ons land te komen. Wij gaan specifieke doelgroepen aanspreken om ze toch naar Nederland te halen. Dat zijn in eerste instantie Belgen en Duitsers. Dat breiden we uit naar andere landen, zoals Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, zodra daar meer mogelijk wordt. Maar dat zijn geen groepen die nu in eerste instantie voor Amsterdam kiezen.”

“Het kan zijn dat er uit Nederland zelf meer dagjesmensen naar de stad komen, voor de musea, attracties of restaurants. Daarvoor moeten ze nu wel van tevoren reserveren. dat betekent dat er veel beter zicht is op hoeveel mensen er komen en waar ze heen gaan. Wat dan overblijft zijn de vrijbuiters; mensen die gaan winkelen, of naar het park gaan. Dat vraagt bijzondere aandacht, zagen we al met Hemelvaart of Pinksteren. Maar daarvoor zijn de Veiligheidsregio’s aan zet.”