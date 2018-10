NBTC: 60 miljoen toeristen in 2030

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.



Alleen toeristen die in Nederland minstens één nacht doorbrengen zijn meegerekend in de berekeningen. Met het aantal dagjesmensen die ons land bezoeken loopt de teller nog vele malen hoger op.



In Amsterdam stond de teller eind 2017 op zo'n 21 miljoen bezoekers. Dit aantal zou - inclusief dagjesmensen - op basis van de nieuwe voorspellingen in 2030 al tot bijna 32 miljoen zijn toegenomen.



Nieuwe aanpak

De enorme toestroom aan toeristen zal voor Amsterdam een extra belasting vormen. De gemeente gaat nog altijd uit van 23 miljoen toeristen in 2025. Dat lijkt achterhaald.



Volgens Jos Vranken, directeur van NBTC, is in Amsterdam een kritische grens bereikt en is een nieuwe aanpak van het toerisme nodig, waarbij het belang van bewoners meer aandacht verdient.



