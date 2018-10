Nazomerse dagen op komst

Regenbuien luiden de herfst al in, maar de zomer laat nog even van zich horen. Deze week wordt het vooral op donderdag en vrijdag warm voor de tijd van het jaar, met maximum temperaturen in Amsterdam van ongeveer 20 graden. In andere regio's kan het kwik zelfs boven de 20 graden uitkomen.



Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar een paar graden koeler.



Buien

Voor het mooie weer aanbreekt vallen er eerst nog wat buien. Dinsdag is het nog bewolkt en is er kans op een regenbui of motregen. Woensdag wordt het wisselend bewolkt, met kans op een bui in het noordoosten.