Nazaten tot slaaf gemaakten kunnen in Amsterdam hun koloniale naam gratis laten veranderen

In Suriname en de Nederlandse Antillen kregen tot slaaf gemaakten na de afschaffing van de slavernij een naam van de slavenhouder. Beeld Rijksmuseum

In Suriname en de Nederlandse Antillen kregen alle tot slaaf gemaakten na de afschaffing van de slavernij in 1863 een voor- en achternaam van een overheidscommissie, bestaande uit koloniale ambtenaren, plantage-eigenaren en slavenhouders. Ze werden vernoemd naar de Europese slavenhouder, het was een fantasiecombinatie van Nederlandse woorden, naar een geografische locatie of naar de producten op de plantages waar ze eerder werkten.

Voor velen roepen deze namen een pijnlijke herinnering op, omdat die herinnert aan het koloniale verleden. Maar aan het wijzigen van een achternaam zijn kosten verbonden: 835 euro, plus de rekeningen voor een psychologisch onderzoek. De kosten voor een naamsverandering kunnen daardoor oplopen tot in de duizenden euro’s. Het is een grote groep Nederlanders een doorn in het oog.

Anderhalve maand geleden bleek uit het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme dat het kabinet bereid is naamswijziging kosteloos te maken voor nazaten van tot slaaf gemaakten. De uitwerking van een plan in die richting laat nog op zich wachten. De gemeente Amsterdam onderneemt intussen stappen om dit op ‘korte termijn’ zelf te realiseren.

Geweldig nieuws

In een brief aan de gemeenteraad licht burgemeester Femke Halsema haar besluit toe: ‘Slavenhandel en slavernij zijn misdaden tegen de menselijkheid. Wij kunnen het verleden niet meer ongedaan maken. Wat we wel kunnen doen, is de doorwerking van dat verleden tegengaan. Deze maatregel kan daar een bijdrage aan leveren.’

De burgemeester stelt dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid moet komen over het moment waarop dit daadwerkelijk mogelijk is. Ze refereert ook aan de gemeente Utrecht die al sinds februari deze mogelijkheid biedt. ‘We denken dat we in Amsterdam een vergelijkbare regeling op korte termijn mogelijk kunnen maken.’

Raadslid Sheher Khan (Denk) had de gemeente om deze regeling gevraagd. Hij noemt de uitkomst ‘geweldig nieuws’. In 2018 was Denk ook de initiatiefnemer om Amsterdam excuses te laten aanbieden voor het koloniale verleden van de stad. Dat gebeurde op 1 juli 2021, tijdens een historische Keti Koti.