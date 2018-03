NAVO-mijnenjagers trekken nog geen volle kades

"Maar dat het zo rustig is. Ik ben er ook maar toevallig achter gekomen dat de schepen er waren. Het is slecht gecommuniceerd," zegt Cécile. "Het is niet gecommuniceerd," vult Martin haar bij.



Krap

Alex en Marjon Broekaart uit Breda hadden het evenement op de Facebookpagina van de marine voorbij zien komen. "Toen ik het vanochtend las zijn we direct de trein ingestapt," zegt Marjon. "Onze dochter is werkzaam bij de marine als verpleegkundige. Dus we wilden toch wel eens zien hoe zo'n boot er in het echt uit ziet. Je krijgt nu ook een beeld bij alle verhalen die zij vertelt. Zij vertelde bijvoorbeeld dat het op het schip altijd heel krap is. Als je nu langs een marinier loopt zie je ook dat zij meteen met de rug tegen de muur gaan staan zodat je er langs kan."



Alex: "Het is jammer dat we niet binnen mogen kijken. Maar binnenkort hebben we een familiedag op een schip in Den Helder. Onze dochter werkt daar. Dus dan kunnen we waarschijnlijk wel binnen kijken."



Maandag vertrekt de vloot weer. Omdat het om een NAVO-missie gaat is de volgende bestemming geheim.