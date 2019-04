Nauwelijks buit bij 15 recente plofkraken in de stad

De plofkraken mogen criminelen dus meestal niets opleveren, voor omwonenden zijn de gevolgen ontwrichtend. Zondag ontstond er constructieschade aan nabijgelegen winkelruimtes, in maart was de metro in Zuidoost zelfs gedurende een dag gestremd toen een ontploffing een metrostation ernstig beschadigde.



Daarnaast leidt elke plofkraak tot een discussie over of er wel een geldautomaat op die locatie moet terugkeren (zie kader).



De Nederlandse Vereniging van Banken meldde onlangs dat er in 2018 in het hele land 42 plofkraken waren geweest, het laagste aantal in jaren. Waarom Amsterdam nu te maken heeft met een golf van plofkraken, is niet duidelijk. Ook ABN weet niet waarom de bank de laatste maanden specifiek een doelwit is, maar het lijkt wel steeds om hetzelfde type automaat te gaan.



Acht arrestaties

De politie heeft de afgelopen maanden zeker acht mannen gearresteerd in verband met de reeks plofkraken. In één zaak hoorde een verdachte een celstraf van vijf jaar tegen zich eisen. Uit onderzoek van het AD uit 2018 blijkt dat als een plofkraak succesvol is, daders gemiddeld 100.000 euro buit maken.