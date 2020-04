Natuurorganisaties: ondanks mooi weer ook zondag nog thuisblijven

Sommige ingangen van het Vondelpark zijn zondag gesloten. Beeld Jakob Van Vliet

In natuurgebieden, stranden, de treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand. Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken ‘relatief rustig’. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt een woordvoerder.

“Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen zondag hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.”

Het strand van Zandvoort is zaterdag erg rustig. Beeld ANP

Markt gesloten

Ook Justitieminister Ferdinand Grapperhaus toonde zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen hielden. Hij zei dat nadat hij zaterdag een rondje Vondelpark fietste met de politie.

In het Vondelpark mee op de fiets met @politie. Druk, iets te druk, maar wel: vrijwel iedereen houdt zich aan de regels. Blijf elkaar de ruimte geven. Ga alleen naar buiten voor een frisse neus. En geef morgen dan weer anderen de kans om even naar het park te gaan! #alleensamen pic.twitter.com/Z6YsBRJjhD — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) 4 april 2020

Toch ging het niet overal goed: de markt op Plein ’40-’45 in Nieuw-West werd zaterdagmiddag gesloten omdat het er te druk was. Eerder was de indeling van de markt al aangepast, om meer ruimte te maken voor bezoekers. In de komende dagen wordt bekeken of de markt dinsdag weer open kan – maandag is er nooit markt.

Ook in natuurgebied Het Twiske was het zaterdag te druk. Volgens burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan hielden veel bezoekers zich niet aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand en zijn er verschillende boetes uitgedeeld. Op sociale media deed hij een dringende oproep. ‘Degenen die op dit moment in het Twiske zijn, worden verzocht het gebied te verlaten en naar huis te gaan. Teveel mensen blijken zich niet aan de regels te houden.’

Fijn te zien dat mensen vandaag gehoor geven aan oproep vooral thuis te blijven. Oproep dit ook morgen te doen. Alleen samen krijgen we corona onder controle #blijfthuis https://t.co/fjj8hrUnOE pic.twitter.com/fWGcj0WKk9 — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) 4 april 2020

Gedoseerde toegang

Omdat het zondag in Amsterdam tot wel twintig graden kan worden, heeft burgemeester Halsema voorzorgsmaatregelen getroffen. Er geldt de hele dag een vaarverbod in de grachtengordel en het Wallengebied, openbare toiletten bij natuurgebieden, strandjes en kampeerterreinen zijn dicht.

Ook wordt het aantal bezoekers in de stadsparken gedoseerd, door onder meer sommige zijingangen te sluiten. Dat geldt voor het Vondelpark, het Oosterpark, het Rembrandtpark, het Noorderpark en het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Als het zondag alsnog te veel mensen samenkomen, worden die parken gesloten. Bij de fietsroute Ronde Hoep in Ouder-Amstel is ook extra toezicht. Wielrenners mogen ook niet met meer dan drie tegelijk samenkomen – en worden net als iedereen gevraagd thuis te blijven. De boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod is 390 euro.

Vaarverbod

Als het dit weekend net als twee weken geleden misgaat, kan het ­kabinet de regels opnieuw aanscherpen, waarschuwt Halsema. “Het is een afweging tussen zelfbeheersing en opgelegde maatregelen. Er staat wat op het spel, dat moet iedereen zich realiseren.”

