Natuurgebied Amstelscheg uitgeroepen tot ‘meest bijzondere landschap’ van Noord-Holland

De Rondehoep bij Ouderkerk aan de Amstel, een populaire plek voor wielrenners. Beeld AP

Gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland reikte vrijdag de prijs uit aan burgemeester Joyce Langenacker van gemeente Ouderamstel en aan de Amstelveense wethouder Floor Gordon. De Amstelscheg werd verkozen boven 31 andere gebieden, waaronder Texel en Zuid-Kennemerland.

In haar speech zei Rommel de stemmers goed te snappen. “De Amstelscheg is een groene parel ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. Het is een prachtig historisch landschap ontstaan rond de veenrivieren die nog steeds door het gebied slingeren. En dan hebben we hier ook nog polder de Rondehoep met zijn unieke stervormige verkavelingspatroon, die er bovendien aan bijdraagt dat we droge voeten houden bij extreme weersomstandigheden.”

Het ‘ritje Rondehoep’ is in trek bij Amsterdamse wielrenners vanwege de ligging en het feit dat er geen drukke kruisingen of verkeerslichten zijn. Dit leidt eerder tot grote drukte en overlast in het gebied.

Windmolens

De gemeente Amsterdam wees begin 2021 de Amstelscheg aan als potentiële locatie voor windmolens. Na aanhoudende protesten van buurtbewoners en Stichting Beschermers Amstelland is het groene gebied weer van de lijst geschrapt.