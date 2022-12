Natuurbeschermers vrezen dat wethouder Reinier van Dantzig ruim baan geeft aan woningbouw

Wethouder Reinier van Dantzig is de gebeten hond bij natuurbeschermers binnen de stad. Aanpassingen die hij heeft gemaakt op de nieuwe regels voor de Hoofdgroenstructuur roepen bij hen de vrees op dat woningbouwplannen ruim baan krijgen.

De Hoofdgroenstructuur is het totaal aan groene gebieden en natuur dat door de gemeente wordt beschermd tegen bebouwing en ‘verharding’. Het stadsbestuur wil dit aaneengesloten gebied zelfs met nog 16 vierkante kilometer uitbreiden (met onder meer Ruigoord en het nieuwe Brasapark in Zuidoost) tot ongeveer een derde van de oppervlakte van de gemeente, maar veel natuurliefhebbers hebben er maar weinig vertrouwen in dat het groen ook groen blijft.

Tientallen groenorganisaties hebben zich aangesloten bij een brandbrief tegen de plannen voor de nieuwe Hoofdgroenstructuur. Ze hebben woensdag bovendien een protestactie gepland bij de gemeenteraad. Ze verwijten wethouder Van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) vooral dat hij de plannen sterk heeft aangepast nadat zijn voorganger Marieke van Doorninck het voor de verkiezingen openbaar had gemaakt voor inspraak. De vijfhonderd Amsterdammers die daar toen hun zegje over hebben gedaan, krijgen die kans nu niet nog eens.

Nieuwbouwplannen

De brandbrief is opgesteld door natuurorganisatie Groene Longen uit Amsterdam-Noord. Bij Schellingwoude heeft het stadsdeel het plan om dertig parkeerplaatsen aan te leggen in een stuk groen waar sinds drie jaar veel wildparkeerders hun auto neerzetten. Groene Longen heeft daar vorig jaar actie tegen gevoerd. Omdat deze groenstrook onderdeel is van de Hoofdgroenstructuur vragen ze zich hardop af waarom parkeren hier zomaar mag.

Door een opinie-artikel van Partij voor de Dierenraadslid Jennifer Bloemberg in deze krant is hun bezorgdheid verder opgelopen. Volgens Bloemberg is het na de aanpassingen door Van Dantzig makkelijker om parkeerplaatsen in te passen in het groen. Verder schreef ze dat de laatste versie van de plannen een heel nieuw hoofdstuk bevat over 85 gebieden in de stad waar nieuwbouwplannen bestaan.

Op deze plekken geldt ‘enige flexibiliteit’ bij de toetsing of veranderingen mogelijk zijn binnen de Hoofdgroenstructuur. Voorwaarde is wel dat er ‘een overtuigend plan’ moet zijn dat de Hoofdgroenstructuur versterkt. Dat stelt de groenorganisaties niet gerust. Zij zien in Van Dantzig toch in de eerste plaats een wethouder die het woningtekort wil terugdringen.

Schuiven met groen

Net als Bloemberg dringen ze aan op een extra inspraakbijeenkomst, zodat Amsterdammers zich alsnog kunnen uitspreken over de aanpassingen. De brandbrief heeft veel bijval gekregen, ook uit andere delen van de stad. Tot de ondertekenaars behoren bijvoorbeeld volkstuinparken en voedselbossen, maar ook Amsterdammers die zich zorgen maken over de bouw van windmolens in de Hoofdgroenstructuur.

Volgens wethouder Van Dantzig zijn veel aanpassingen juist gedaan naar aanleiding van de inspraak en wordt de natuur nu beter beschermd. Hij betwist dat een nieuwe koers is ingeslagen of zelfs dat een nieuw hoofdstuk is toegevoegd. Dat heeft volgens hem alleen een nieuwe titel en een nieuwe plattegrond met de 85 gebieden.

In deze ontwikkelgebieden met nieuwbouw kan weliswaar worden geschoven met groen, zegt Van Dantzig, maar niet met groen dat cultuurhistorisch, landbouw-architectonisch of ecologisch onvervangbaar is. De aanleg van parkeerplaatsen wordt ook niet vergemakkelijkt, volgens Van Dantzig.

Stadsdeel Noord zegt dat het met de dertig parkeerplaatsen juist de bedoeling heeft het parkeren in groene bermen terug te dringen. Die worden kapotgereden en er ontstaan onveilige situaties voor het verkeer. Tegelijk is er parkeerruimte nodig voor wandelaars, fietsers en bezoekers van een jachthaven. De parkeerplaatsen krijgen ‘grasstenen’, schrijft het stadsdeel bovendien. Verder worden even verderop parkeerplaatsen geschrapt. Ten slotte worden de maatregelen nog getoetst aan de voorschriften voor de Hoofdgroenstructuur.

GroenLinks

Bloemberg staat in de gemeenteraad niet alleen met haar kritiek op de plannen voor de nieuwe Hoofdgroenstructuur. Nienke van Renssen van coalitiepartij GroenLinks waarschuwde vorige maand al voor de aanpassingen die waren gemaakt en de 85 gebieden in de stad waar een uitzondering voor is gemaakt omdat er veel nieuwbouwplannen voor bestaan.

Van Renssen vindt dat dit er teveel zijn en dringt erop aan om minder van dit soort gebieden aan te wijzen waar met ‘enige flexibiliteit’ wordt omgesprongen met de Hoofdgroenstructuur. Als het aan haar ligt wordt dit eerst in een beperkt aantal gebieden uitgeprobeerd om te bekijken of dit goed werkt.