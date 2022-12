Natuur & Milieu: 45.000 Amsterdamse huizen hebben slecht energielabel, enorme inhaalslag nodig

Medewerkers van de FIXbrigade plakken radiatorfolie achter de radiatoren. Het initiatief van duurzaamheidscentrum Jungle Amsterdam biedt mensen de mogelijkheid om met simpele oplossingen gratis of tegen een geringe vergoeding hun huis te laten isoleren en energie te besparen. Beeld SANDER KONING / ANP

Landelijk zijn er nog ongeveer anderhalf miljoen woningen met een onzuinig tot zeer onzuinig energielabel. Milieuorganisatie Natuur & Milieu heeft op basis van gegevens van het Kadaster voor het eerst onderzocht in welke gemeenten en wijken deze woningen met energielabel E, F en G staan en wie de eigenaren zijn.

Van alle gemeenten telt Amsterdam de meeste woningen met een geregistreerd energielabel E, F en G: het zijn er 45.173. Hier heeft 16 procent het energielabel E, F of G gekregen. Daarmee scoort de stad precies op het landelijk gemiddelde, wat opmerkelijk is omdat de stad veel oude wijken telt. De stad steekt daarmee gunstig af bij Rotterdam (23 procent), Den Haag (18 procent) en Utrecht (17 procent). In gemeenten als Heemstede (36), Bloemendaal (34) en Haarlem (30) is het percentage nog een stuk hoger.

Corporatiewoningen

Binnen Amsterdam ligt het aantal slechte energielabels nog het hoogst in de Apollobuurt. Ruim 60 procent van de geregistreerde energielabels is daar E, F of G. Ook springt de Scheldebuurt eruit. Van de corporatiewoningen met een geregistreerd energielabel heeft 47 procent daar E, F of G.

Overigens zijn in het onderzoek nog honderdduizenden woningen niet meegenomen. Nog veel huizen hebben alleen het voorlopige energielabel dat het hele Nederlandse woningbestand in 2015 toegekend heeft gekregen op basis van het bouwjaar. Een geregistreerd energielabel is sinds dat jaar verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering, maar in veel woningen is in de jaren daarna niets veranderd waardoor nooit nader is bekeken hoe energiezuinig het huis precies is door isolatie, het soort verwarming of eigen opwek van energie zoals zonnepanelen. In Amsterdam heeft bijna 40 procent nog geen geregistreerd energielabel.

Natuur & Milieu verwacht dat veel van de slechtste woningen nog geen geregistreerd energielabel hebben, waardoor het aantal labels E, F en G nog veel hoger moet liggen. Dat blijkt ook uit de cijfers waar de milieuorganisatie mee komt. Het Kadaster telt bijna vijftienduizend corporatiewoningen in Amsterdam met het energielabel E, F of G, maar volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) gaat het om zo’n 32.650 corporatiewoningen. Ook de AFWC verklaart dit verschil door de vele voorlopige energielabels.

Inhaalslag

Rob van Tilburg van Natuur & Milieu concludeert uit de cijfers dat een ‘enorme inhaalslag’ en verplichtende maatregelen nodig zijn bij het energiezuinig maken van woningen. De afgelopen jaren heeft de overheid ingezet op subsidies en voorlichting. “Dat helpt blijkbaar niet voldoende.”

Uit de onderzoeksresultaten maakt Natuur & Milieu op dat de woningcorporaties meer haast maken met het isoleren van woningen dan eigenwoningbezitters en particuliere verhuurders. Met de corporaties zijn dan ook prestatieafspraken gemaakt over het terugdringen van slechte energielabels. Op particuliere verhuurders en eigenwoningbezitters heeft het kabinet veel minder grip, zegt Van Tilburg.

Verhuurverbod

Het kabinet heeft voor 2030 een verhuurverbod aangekondigd voor slecht geïsoleerde woningen, maar dat is nog weinig concreet, vindt de milieuorganisatie. Om ook de eigenwoningbezitter aan te sporen tot verduurzamingsmaatregelen zouden die verplicht moeten worden bij aan- en verkoop van het huis. “Dat is een natuurlijk moment. Dan staat het huis toch een tijdje leeg.”

Dat er nog veel schort aan de isolatie in Amsterdam bleek eerder al uit de honderdduizend woningen die nog enkelglas hebben. Toen bleek ook al dit nog het meeste voorkomt bij particuliere verhuurders.

Nu energie schreeuwend duur is geworden komt Amsterdam met een isolatieoffensief. Twee jaar terug kreeg het vorige stadsbestuur nog kritiek omdat bij een investeringspakket om de gevolgen van de coronacrisis te dempen niet meer dan 10 miljoen euro ging naar isolatie en renovatie terwijl tegelijk 50 miljoen werd uitgetrokken voor uitbreiding van de stadsverwarming. Uit een evaluatie bleek vorige week ook nog eens dat van die 10 miljoen nog maar 9 ton is uitgegeven.

Volgens een woordvoerder was het al de bedoeling om vijf jaar te nemen voor de uitvoering van de projecten die aanlooptijd vergden voor het uitdenken en opzetten. De renovatie en de collectieve inkoop van duurzame maatregelen verlopen volgens de gemeente voorspoedig na een pilot en een ‘aanloopjaar’. Bij de isolatieplannen is het roer omgegaan: in plaats van een subsidie voor isolatie bij woningen in de buurten die stadsverwarming krijgen is nu eerst gekozen voor snelle hulp bij het installeren van isolatiemateriaal en kierdichting zoals bij het isolatieoffensief.