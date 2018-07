Natuur heeft het zwaar met de droogte

Volgens Kaljee zullen honderden bomen de zomer niet overleven. "Hoeveel dat kost is lastig te zeggen." Een boom kost bijvoorbeeld tweehonderd euro, maar daar komt vervoer, verzorging en onderhoud bij. "Waarschijnlijk is de echte schade pas over zes weken duidelijk."



Hortus Botanicus

In de Hortus Botanicus staan planten van over de hele wereld. "Als er een plant dood is, rijden we niet even naar het tuincentrum voor een nieuwe." Beheerder Reinout Havinga maakt zich geen zorgen. "Ik geloof in het herstelvermogen van de natuur."



De planten worden extra bewaterd om ze in leven te houden én om ze aantrekkelijk te houden voor bezoekers van de tuin. "Maar niet met grachtenwater hoor, dat is te zout." De planten krijgen leidingwater.



Gemeente Amsterdam

In heel Amsterdam zijn tegels losgeraakt. "Dat is simpel uit te leggen," zegt Rob van Dugteren van de Gemeente Amsterdam. "Vochtig zand is compact, droog zand is een lossere substantie en neemt meer ruimte in."