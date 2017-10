Nationale Opera wint hoger beroep tegen boete

Het gezelschap ging met succes in beroep tegen de boete bij de Raad van State.



De Nationale Opera bracht de voorstelling Siegfried in het seizoen 2013-2014 op de planken. Bij de generale repetitie constateerde de arbeidsinspectie dat drie acteurs, onder wie een minderjarige, op een drie meter hoge balk repeteerden zonder valbescherming. Daarna is alsnog een hekwerk geplaatst.



Volgens De Nationale Opera hield de arbeidsinspecteur bij het opleggen van de boete te weinig rekening met het het artistieke karakter van de podiumkunsten. De Raad van State geeft het operagezelschap hierin gelijk.



Els van der Plas, algemeen directeur van Nationale Opera & Ballet, reageert verheugd. "We zijn tevreden dat we in het gelijk zijn gesteld door de Raad van State, omdat we altijd volgens de afspraken hebben gewerkt die we met elkaar en de overheid hebben gemaakt om te zorgen voor de veiligheid van onze artiesten en alle andere betrokkenen bij onze producties."