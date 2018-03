Nationale Opera weert kritische recensent

Dat is hem medegedeeld na een uiterst kritisch opiniestuk dat eind februari in Het Parool stond. Keegel, werkzaam voor het Vlaamse OperaGazet.be, noemde het nieuwe seizoen van DNO een 'hautaine klap in het gezicht van de traditionele liefhebber'. Daarmee is de grens van het 'journalistiek aanvaardbare' overschreden, is hem laten weten.



Het broeit al langer tussen recensent en Opera. Keegel is uitgesproken kritisch op Pierre Audi, die na dertig jaar het artistiek beleid te hebben gevoerd na dit seizoen afscheid neemt. Begin vorig jaar stelde hij een petitie op tegen de uitvoering van een stuk in juni volgend jaar.



Het stuk in Het Parool deed de emmer voor DNO overlopen. "Hij is nog steeds van harte welkom en hij mag schrijven wat hij wil, maar dan mag hij wel zijn eigen kaartje betalen," zegt hoofd marketing Sandra Eikelenboom. "Vrijkaartjes zijn nog altijd een gunst."



