Nationale Ombudsman: 'Demonstratierecht onder druk'

Het gaat daarbij onder andere om beperkingen van de locatie, een looproute of de duur van een demonstratie.



Het lukt gemeente en politie niet altijd om het recht tot demonstreren te waarborgen, schrijft Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn donderdag verschenen rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?'



Risicomijdend gedrag

"De overheid neigt naar risicomijdend gedrag," aldus Van Zutphen. Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren.



Met name demonstraties over schurende onderwerpen als asielzoekers, zwarte piet of de Koerdische demonstratie tegen Turkije zorgen voor problemen door relschoppers. De gemeente weegt het grondrecht tot demonstreren nog te vaak af tegen het belang van de openbare orde en veiligheid, meent de ombudsman.



Grondrecht

Van Zutphen concludeert dat de gemeente er alles aan moet doen om demonstreren mogelijk te maken en zo min mogelijk moet inperken: het grondrecht staat voorop.



De politie Amsterdam noemt het grondrecht tot demonstreren 'heilig' en probeert demonstraties zo veel mogelijk te faciliteren. In 2017 werd er 789 keer gedemonstreerd in de hoofdstad, 224 meer dan het jaar daarvoor.



Amsterdam wordt in het rapport overigens geprezen om de openheid en de manier waarop de gemeente meedenkt met demonstranten.