Veel meer fietsplekken bij Amsterdam CS en Bijlmer Arena

Afgelopen juni maakte de staatssecretaris al bekend 100 miljoen euro uit te trekken om regionale fietsprojecten uit de grond te stampen. Daar leggen regionale en lokale overheden 245 miljoen euro bij. Van Veldhoven wil zo, samen met provincies en gemeenten, nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra op de fiets naar het werk krijgen.



"In heel Nederland gaat de schop in de grond," zegt de bewindsvrouw. "Die fiets is zo belangrijk, want overal - niet alleen in de Randstad - nemen de opstoppingen in het verkeer toe. De fiets is Nederlands geheime wapen tegen die drukte op de weg. Hij is snel, schoon en gezond."



Combinatie

Gedeputeerde Floor Vermeulen is ambassadeur namens de provincies voor onder meer 'fietsvoorzieningen op stations'. Hij wil dat overheden - naast de bestaande investeringen in verkeersprojecten - proberen de combinatie van fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken.



"Met name voor forenzen kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn, maar dan moeten de faciliteiten wel in orde zijn."



D66'er Van Veldhoven is de eerste bewindspersoon die vol inzet op de fiets. Samen met elf grote werkgevers wil zij meer mensen op de fiets naar het werk laten gaan. Ook wordt de leasefiets vanaf 2020 fiscaal gestimuleerd.



Dit voorjaar wil de staatssecretaris samen met de provincies en de gemeenten komen met de Nationale Fietsagenda 2.0.