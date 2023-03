Nationaal coördinator praat in Zuidoost over racisme: ‘Ik ben een waakhond’

Donderdag was Rabin Baldewsingh aanwezig tijdens de bijeenkomst tegen racisme en discriminatie in de raadszaal in Zuidoost. Beeld Hannah Bults

De belangstelling vooraf was dusdanig groot dat stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing donderdag via de lokale radio een oproep had doen uitgaan aan de luisteraars om niet naar het stadsdeelkantoor te komen. Inderdaad was de raadszaal tot de laatste stoel bezet voor een townhallmeeting, een informele bijeenkomst, met de nationaal coördinator racisme en discriminatie.

Rabin Baldewsing werd begroet met een hartelijk applaus, ook omdat hij de kosten van de hapjes en de drankjes voor zijn rekening nam. De nationaal coördinator vertelde daarna eerlijk dat de resultaten van zijn eerste jaar hem niet waren meegevallen. In het najaar komt hij met een nieuw actieprogramma, en dan moet er daadwerkelijk iets in gang worden gezet in Den Haag.

Aanklacht tegen witte politie

De resultaten van zijn gesprekken in het land neemt Baldewsing mee, en dat geldt ook voor de uitkomsten van de ontmoeting in Zuidoost. Bij de inleiding van Gloria Wekker kon hij meteen de eerste aantekeningen maken. De antropologe stak van wal met een aanklacht tegen de overwegend witte politie in haar stadsdeel die volgens haar klachten van zwarte bewoners over racisme niet serieus neemt.

In de ogen van Wekker bevindt de Nederlandse samenleving zich anno 2023 in de nadagen van de slavernij, en bepaalt een eeuwenoude machtspositie nog steeds de verhouding tussen wit en zwart. Een klein lichtpuntje: “We kunnen nu spreken over racisme. Dat hebben we 400 jaar niet kunnen doen. Laten we dus vooral onversluierd benoemen wat er aan de hand is.”

Die uitnodiging werd door de zaal met beide handen aangegrepen. Alle belangrijke thema’s kwamen voorbij: de witte politie, de onderadvisering in het basisonderwijs, het gebrek aan stageplaatsen en banen. Een moeder van een baby van zes maanden slaakte een hartekreet: “Hij is zwart, hij is een jongen en hij komt uit Zuidoost. Ik maak me nu al zorgen over zijn toekomst.”

Rolmodellen nodig

De directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer pleitte voor meer diversiteit en variatie in de schoolboeken. Dus geen plaatjes meer van een witte agent en een zwarte dader. Een voorstel van een onderzoeker van de Vrije Universiteit om meer zwarte leraren op witte scholen voor de klas te zetten en andersom, wees zij resoluut van de hand. “Ik heb mijn rolmodellen keihard nodig. Het zijn kanjers.”

Baldewsing schreef vlijtig mee, maar moest nu en dan ook even achter de oren krabben. Racisme bleek een containerbegrip. Een bestuurder van een voetbalclub las een brief van de gemeente voor waaruit bleek dat zijn vereniging niet langer welkom is op het sportcomplex. “Ik vraag mij dan af: is dit racisme?” Een vrouw eiste voor de microfoon haar recht op om rokers te mogen blijven discrimineren.

Beeld Hannah Bults

Het werd nog even spannend toen een toehoorder opstond en de andere aanwezigen wees op de witte tekenaar die op een groot wit bord in de raadszaal een verslag maakte van de bijeenkomst. “Hoe weet ik dat hij onze verhalen juist verwoordt? Ik wil me wel veilig voelen.” Stadsdeelvoorzitter Jadnanansing greep in. “Dit is niet de weg die we moeten opgaan. We zijn samen op zoek naar een nieuw verhaal.”

Waakhond

Ook Baldewsing kreeg een kritische vraag uit de zaal. Was hij niet ingehuurd als token voor het kabinet? Om de achterban in slaap te sussen met elk jaar weer een nieuw actieprogramma, terwijl er weinig verandert? De nationaal coördinator zag dat toch anders. “Daarvoor laat ik mij echt niet lenen. Ik ben een waakhond. Ik zal famen waar dat kan, maar zal ook niet aarzelen om te blamen en te shamen.”

De meeting werd afgesloten met een paar harde afspraken. Baldewsing komt in het najaar nog eens terug om met de bewoners te spreken voor wie nu geen plaats was in de zaal. En het stadsdeelbestuur gaat meer bijeenkomsten organiseren om te praten over thema’s die verband houden met het slavernijverleden. Stadsdeelbestuurder Vayhistha Miskin: “En laten we ons organiseren en de macht pakken.”