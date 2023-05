Natasja Pereira zoekt hulp om haar gebit te laten behandelen: ‘Ik wil mijn glimlach niet verliezen’

Natasja Pereira: ‘Ik moet me in de schulden steken om te bewijzen dat ik financiële hulp nodig heb.’ Beeld Eva Plevier

Elke ochtend om halfzes gaat de wekker in het huis van Natasja Pereira (49) in Amsterdam-Noord. Dan vertrekt ze naar Zuidoost, waar drie van haar kinderen (18, 13 en 9) bij haar ex wonen. Ze kleedt ze aan, voedt ze, brengt ze naar school. Dan keert Pereira weer huiswaarts.

“Mensen zeggen me dat ik de oude situatie in stand houdt, maar dit is de enige manier om mijn kinderen te blijven zien. Ik zat in de opvang en als ik hen wilde zien, moest ik dus naar Zuidoost.”

In de hoop iets teweeg te brengen, besloot Pereira ruim twee jaar geleden haar toenmalige partner te verlaten. “Ik wilde niet per se de relatie verbreken, maar wel een signaal afgeven. Er moest iets veranderen, want ik was aan het eind van mijn Latijn.”

Noodgreep

Hun twaalfjarige relatie bestond uit vele ingewikkelde en moeizame jaren en Pereira kampte op dat moment met gezondheidsklachten. “Ik kreeg niet de steun die ik wel nodig had. Het was een noodgreep en absoluut geen beslissing die ik lichtzinnig nam, maar mijn ex verwachtte dat alles op de oude voet door zou gaan. Dat kon ik niet meer en hij kwam mij niet tegemoet.”

Terug wilde Pereira niet meer, maar dat ze plotseling dakloos was geworden, daar had ze óók geen rekening mee gehouden. Slapen deed ze in haar auto en soms kon ze bij vrienden terecht. Ondertussen bleef ze voor haar kinderen zorgen en koken, elke avond vertrok ze na gedane zaken weer. “Met dat koken ben ik wel gestopt inmiddels, maar ik zie mijn kinderen zes dagen in de week. Het is pittig, maar zo verlies ik ze niet.”

Betuttelend proces

Ze kwam bij het Leger des Heils terecht, waar ze ook met vrijwilligerswerk startte. Vanuit daar betrok ze met twee andere moeders een zogenoemd Parentshouse van De Regenboog Groep op IJburg (zie kader). Na nóg een tijdelijke opvanglocatie – ‘Ook daar heb ik veel meegemaakt’ – kreeg ze haar huidige woning in Tuindorp Oostzaan toegewezen. Een zogenaamde ‘omklapwoning’.

“Ik moet een jaar lang bewijzen dat ik goed voor het huis zorg, mijn financiën op orde heb en een goede band met de buurt opbouw. Het gaat mij goed af, maar het is een heel betuttelend proces. Ik vraag me af hoe het mensen vergaat die minder bij machte zijn om aan de verwachtingen te voldoen. Als je eenmaal in het maatschappelijk hulptraject terechtkomt, word je zelden nog voor vol aangezien, niet als gelijkwaardig medemens behandeld.”

Laag besteedbaar inkomen

Het is een van de hardnekkige stigma’s waartegen Pereira zich verzet. “De vooroordelen en stereotypes waar mensen met een verleden van dakloosheid mee te maken krijgen, zijn niet gemakkelijk te bestrijden, maar er móét meer begrip komen voor situaties waar eigenlijk iedereen wel in terecht kan komen. Mensen begrijpen niet dat wanneer je onder zulke stress staat, je moeilijk nog rationele beslissingen kan nemen.” Ze zucht. “Door mijn verhaal te vertellen en meer begrip te creëren, hoop ik dat anderen zich in de toekomst minder eenzaam en onbegrepen voelen dan hoe ik me heb gevoeld.”

Pereira ontvangt een WIA-uitkering omdat ze vanwege haar gezondheid volledig is afgekeurd, maar haar besteedbaar inkomen is karig omdat haar kosten hoog zijn.

“Ik val voor allerlei regelingen tussen wal en schip, dus het is krap.” Een hoognodige maar peperdure (zo’n 1600 euro) gebitsbehandeling kan ze zich niet veroorloven en voor het aanvragen van bijzondere bijstand – waarvan Pereira niet eens weet of ze die toegekend krijgt – moet ze allerlei kosten maken bij de mondhygiënist.

“Ik moet me in de schulden steken om te bewijzen dat ik financiële hulp nodig heb. De logica is wederom ver te zoeken.” Haar kaak zit vol ontstekingen en een aantal kiezen is afgebroken. “Ik hou van mijn glimlach, die wil ik niet verliezen. Maar als ik geen behandeling krijg, zit het er dik in.”

Parentshouse

Wens van vorige week Vorige week vroeg Raaj Kumar hulp bij het kopen van een computer zodat hij zijn studie kan vervolgen. Joep van Egmond doneert. Raaj Kumar (21) verliet op zijn veertiende zijn ouderlijk huis na een traumatische jeugd. “Laat ik het zo zeggen: ik heb dingen meegemaakt die ik niemand toewens, en een klein kind al helemaal niet.” Hij kwam in Enschede bij een pleeggezin terecht, rondde daar zijn vmbo-kader af met twee vingers in de neus. Zes jaar na zijn vertrek uit Amsterdam trok hij weer bij zijn ouders in, in de hoop dat de jaren afstand een schone lei zouden betekenen. Dat was helaas niet het geval, de oude patronen herleefden. Hij zwierf een tijdje op straat en raakte depressief. Sinds kort gaat het iets beter, maar het contact met zijn familie is nog niet hersteld. Kumar is bloedserieus als het op zijn carrière aankomt. Hij wil later als programmeur aan de slag, zijn eigen codes schrijven en zich op cybersecurity toeleggen. Hij doet zijn stinkende best op school – en dat is in zijn cijfers terug te zien – maar zijn computer heeft het begeven, en dat is, zeker gezien zijn studierichting, een knelpunt. Het verhaal van Kumar trof Joep van Egmond (46) omdat het ‘zo goed laat zien hoeveel het uitmaakt in welk nest je bent geboren’. De manager in de verstandelijke gehandicaptenzorg heeft een dochter van Kumars leeftijd. “Als ik zie welke kansen zij heeft gekregen, die gun ik Raaj ook. Hij heeft absoluut de capaciteiten iets van het leven te maken maar hij begint met een flinke achterstand, buiten zijn schuld om.” Daarom helpt Van Egmond hem aan een nieuwe laptop. “Een kleine moeite. En die Raaj, die gaat er komen. Dat lees je.”