Nastia ontvluchtte Kiev en draait nu als dj bij de Nacht staat op voor Oekraïne

Techno-dj Nastia.

Afgelopen nacht was ze vrij. Dat gebeurt niet vaak, zegt de 34-jarige Anastasiia Oleksandrivna Topolska, in de technowereld bekend als Nastia, er meteen bij. Ze zou draaien op een feest in Servië, maar dat optreden heeft ze afgezegd omdat het land zijn steun uitsprak aan Rusland. “Ze noemen Russen hun broeders,” vertelt ze. “Ze zijn blind en zien niet wat de Russen in mijn land aanrichten.”

Gevraagd naar de oorlog, vertelt ze dat die voor haar eigenlijk al begon in 2014, toen separatisten met hulp van Rusland de deelrepublieken Loehansk en Donetsk innamen. Het is het gebied waarin ze zelf opgroeide. Zo zette ze in Donetsk in 2006 haar eerste stappen als dj. Zestien jaar later heeft ze op bijna elk groot technofestival wel in de line-up gestaan. Zo is ze in Nederland niet meer weg te denken bij Awakenings Festival.

Kiev ontvlucht

Op de eerste dag dat de Russen binnenvielen is ze samen met haar 14-jarige dochter Kiev ontvlucht, vertelt ze. Vroeg in de ochtend belde haar man dat de oorlog was begonnen. “Hij zei dat we zo snel als mogelijk Kiev moesten verlaten. Met mijn dochter ben ik naar de Poolse grens gereden. We hebben een paar dagen in Warschau geslapen en zijn toen naar Amsterdam gevlogen omdat mijn boekingskantoor hier zit.” De dj woont nu in Amsterdam, haar dochter verblijft bij vrienden in Florence en haar man, die voor de Oekraïense overheid werkt, is nog altijd in het land.

Vlak nadat de oorlog was uitgebroken, annuleerde ze haar optredens. Nu is ze net terug van een tour uit de Verenigde Staten. Dat voelde wel raar, vertelt ze. “Elke keer als ik in de dj-booth sta, ben ik mensen aan het vermaken en zijn zij aan het dansen, terwijl ik van binnen gefrustreerd en ongelukkig ben. Ik voel mij dan ook schuldig tegenover de mensen op de dansvloer, maar ik hoop dat ze het begrijpen dat ik moeite heb om van het moment te genieten. Dat is nu even onmogelijk voor mij.”

Nastia onlangs op een festival in de Verenigde Staten waar ze draaide met een Oekraïense vlag om haar schouders.

Voorlopig probeert ze met haar optredens geld in te zamelen en te helpen via haar Instagrampagina (meer dan 500.000 volgers), al wordt dat haar in Oekraïne soms kwalijk genomen. “Sommige landgenoten zijn boos dat ik optreed, terwijl er een oorlog is. Maar moet ik dan in mijn appartement gaan zitten en huilen? Ik probeer op deze manier het beste te doen en zoveel mogelijk geld in te zamelen.”

Steun in Amsterdam

Voorlopig blijft Nastia in Amsterdam. Dat veel Nederlanders zich inzetten voor Oekraïne, doet haar goed. “De mensen zijn hier erg vriendelijk. Als ik ergens ga lunchen en ze weten dat ik Oekraïens ben, komen ze gelijk zeggen dat ze ons steunen.”

Zaterdagnacht staat ze samen met haar landgenoten Daria Kolosova en Stef Mendesidis op United for Ukraine, een feest georganiseerd door ID&T en Vault Sessions in Warehouse Elementenstraat. Ook draait ze nog op een feest in Rotterdam waar geld wordt ingezameld. Ze kan de Nederlandse dancescene niet vaak genoeg bedanken, vindt ze. “Het is erg belangrijk voor ons Oekraïners en het helpt heel erg.”