Nassim el Beshouty (20) uit Aalsmeer werd doodgeschoten na slepende vete

Over de verkoop van een telefoon kregen El Beshouty en Tarkan S. een hoogoplopende ruzie.

De ruzie tussen de twee jonge mannen ontstond ongeveer vier jaar geleden. Nassim el Beshouty beschuldigde Tarkan S. van een inbraak in het huis van zijn moeder. Dat ontkent S. Daarna zou El Beshouty volgens een getuige ‘een sluw spelletje zonder geweld’ hebben gespeeld. Hij zou S. voor ongeveer 10.000 euro een dealertelefoon hebben verkocht met daarin een klantenbestand van drugsgebruikers. De telefoon bleek echter geen klanten te bevatten.

Klemgereden

Tarkan S. kon dit, volgens zijn omgeving, moeilijk verkroppen. Op 1 april van dit jaar reed hij, samen met de 24-jarige Quincy Z., in Hoofddorp El Beshouty klem toen die zijn schoonzus ging afzetten bij Het Spaarne Ziekenhuis. Daar ontstond een woordenwisseling, even later voortgezet bij een tankstation.

Later die ochtend werd Quincy Z. benaderd door een vriend van El Beshouty. Besloten werd om de kwestie uit te praten op een parkeerterrein bij voetbalvereniging Overbos aan het Leenderbos in Hoofddorp. Daar escaleerde de zaak. Nadat ze ongeveer één minuut met elkaar hadden gepraat, pakte Tarkan S. een vuurwapen en schoot drie keer op Nassim el Beshouty. Na een korte pauze haalde S. opnieuw drie keer de trekker over.

Na de schietpartij rukten politie, brandweer en ambulance met meerdere eenheden uit. Ter plaatse troffen agenten de zwaargewonde El Beshouty aan. Medische hulp mocht niet baten, het slachtoffer overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Moord

Tarkan S. heeft toegegeven dat hij de dodelijke schoten heeft gelost, dat bleek maandag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank Alkmaar. Dat Tarkan S. een vuurwapen bij zich had op het parkeerterrein, is volgens het Openbaar Ministerie voldoende aanwijzing voor moord met voorbedachten rade.

Johan Mühren, de raadsman van zowel Tarkan S., ziet dat anders. “Ik zie geen aanwijzing voor moord. Het meenemen van een wapen is daarvoor onvoldoende"

Op het moment van de schietpartij zat Tarkan S. in een begeleid wonen traject in Amsterdam. Hij heeft een strafblad waar eerdere geweldsfeiten op staan. Het Openbaar Ministerie wil dat hij psychisch onderzocht wordt. Als S. daar niet aan mee wil werken, moet hij volgens justitie naar het Pieter Baan Centrum.

De zaak gaat op 22 juli verder.