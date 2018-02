Nassaukerk annuleert bijeenkomst met ex-terrorist

Dodelijke macht

De Revolutionaire Eenheid streeft naar 'anti-imperalisme' en noemt de 'imperialistische staten' een 'dodelijke macht', zo is te lezen in een persbericht op hun Facebookpagina. In hun ogen is Odeh een Palestijnse heldin waaraan een voorbeeld genomen kan worden, omdat ze het gevecht tegen de staten in het Westen aangaat.



De groepering laat op hun Facebookpagina ook weten niet verbaasd te zijn over de annulering. 'De strijd van Odeh is gericht tegen de zionistische koloniale beweging en het is logisch dat deze beweging haar belangen verdedigd,' stelt de beweging. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor het evenement.



Bomaanslag

Odeh was in de jaren zestig aangesloten bij de Palestijnse beweging Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ze pleegde in 1969 een bomaanslag bij een supermarkt in Jeruzalem, waarbij twee studenten omkwamen. Hiervoor werd ze door een Israelische rechtbank tot levenslang veroordeeld. In 1980 kwam ze vanwege een gevangenenruil weer vrij.



VVD Amsterdam heeft eerder aan waarnemend burgemeester Van Aartsen gevraagd of er en Officier van Justitie bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn om anti-semitische uitlatingen vast te stellen. Ook heeft de PVV Kamervragen ingediend over de bijeenkomst.