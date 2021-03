Napraten op Clubhouse over de eerste dag van het Marengo-proces

Wat is Clubhouse?

Clubhouse is een nieuw sociaal medium en biedt gebruikers digitale kamers (clubhuizen) waarin iedereen gesprekken kan ­organiseren. Dat kan uiteenlopen van lukrake lunchgesprekken tot discussies over de laatste ontwikkelingen in een niche of een interview met Elon Musk.

Niets wordt bewaard en gesprekken kunnen niet worden teruggeluisterd. Gebruikers kunnen overigens ook kamers ‘binnenvallen’ en meeluisteren of hun virtuele hand opsteken om mee te praten. Je kunt een account aanmaken op uitnodiging van iemand die al op Clubhouse zit of vragen om te worden toegelaten. De app is er vooralsnog alleen voor iPhone.