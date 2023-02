‘Napolitaanse taferelen’ dreigen in Amsterdam door staking vuilnisophalers: ‘Ratten en meeuwen kunnen zich uitleven’

Vanwege een staking wordt vanaf maandag een week lang geen vuilnis opgehaald in Amsterdam. Bewoners en bezoekers van de stad moeten rekening houden met hoge bergen troep; ratten en meeuwen mogen zich verheugen op een feestmaal.

Ja, hier zullen de ratten blij mee zijn, zegt Dave de Jonge, teamleider Dierplagenbeheersing van de GGD. “Hoe meer ze te eten hebben, hoe vrolijker ze worden. Ratten passen hun voortplanting zelfs aan aan het voedselaanbod. En ook meeuwen en duiven zullen blij zijn die bergen vuilniszakken en straatvuil.” Voor de volksgezondheid hoeven we niet te vrezen, zegt De Jonge. “Hooguit voor een tijdelijke aantasting van het leefgenot.”

Vanaf maandag leggen gemeenteambtenaren zoals vuilnisophalers, stadsreinigers en boa’s zeven dagen achtereen het werk neer. Vakbond FNV wil onder meer een loonsverhoging van 12 procent en automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil niet zover gaan. Medewerkers van de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Den Haag legden al eerder een week het werk neer, van 20 tot 27 februari is Amsterdam aan de beurt.

De gevolgen voor de stad laten zich raden: het vuil op straat zal zich ophopen. Niet alleen worden het huisvuil en glas niet opgehaald, ook prullenbakken in de openbare ruimte worden niet geleegd, en straten worden niet geveegd. In de steden waar in de voorgaande weken werd gestaakt, sprak men van ‘Napolitaanse taferelen,’ aldus Fred Borst van FNV. “Het is niet fraai en zal zorgen voor veel overlast.”

1600 ton afval

Eind januari legden gemeenteambtenaren al drie uur het werk neer, maar de laatste langdurige staking dateert uit 2014. Toen werd het vuil drie dagen niet opgehaald, met grote bergen huis- en straatvuil tot gevolg. In 2010 werd het vuilnis zelfs twee weken niet opgehaald. Toen de vuilnisophalers weer aan de slag gingen, haalden ze rond de 1600 ton aan vuilniszakken op. Deze actie viel overigens in het niet bij de staking uit 1983, die bijna zes weken duurde.

Wethouder Hester van Buren (Dienstverlening), die zei begrip te hebben voor de staking, benadrukt dat handhavers wel op straat zullen zijn, maar geen bonnen gaan uitdelen, ‘behalve bij excessen’. Na de dagmarkten zal wel worden opgeruimd. Op fout parkeren wordt in principe gecontroleerd, maar naar verwachting worden er minder boetes uitgedeeld.

Ook VVD-raadslid Kune Burgers heeft begrip voor de staking, maar is wel bezorgd over de troep. “De stad is nu al niet erg schoon, dat is de nummer 1 ergernis van Amsterdammers. In Utrecht, waar afgelopen week werd gestaakt, was het een enorme troep. Ik hoop dat de wethouder in actie kan komen om dat hier te voorkomen.” PvdA-raadslid Geert Noordzij vreest ook dat het een grote zooi wordt in de stad. “Het laat zien hoe essentieel stadsreinigers zijn, en hoe belangrijk het is dat zij goed betaald worden.”

Opmars van de rat

Voor de Amsterdamse ratten kan de staking vermoedelijk niet lang genoeg duren. De diersoort is al jaren aan een opmars bezig in de stad. De Jonge (GGD): “In het centrum, waar weinig ondergrondse vuilcontainers zijn, kunnen ratten zich uitleven. Als komende week ook in andere stadsdelen het vuilnis gewoon op straat ligt, is dat goed nieuws voor deze dieren. Ratten horen natuurlijk bij de stad, maar mensen ervaren het vaak toch als overlast als ze er veel zien.”

