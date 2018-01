Nanninga zoekt verzoening in eerste publieke debat

'Dialoog houdt een keer op'

Nanninga stelt helemaal geen groepen uit te sluiten, moslims horen wat haar betreft bij Amsterdam. Maar: "verbinding is een platgetreden cliché, dialoog houdt een keer op. Als je kijkt naar discriminatie van homo's en bedreiging van Joden in de stad, ontkom je niet aan kritiek op de radicale islam."



Zulke kritiek is volgens haar beter voor gematigde moslims. "Dan maken we een harder onderscheid tussen goed en kwaad."



Het antiradicaliseringsbeleid van de gemeente Amsterdam is volgens Nanninga volledig mislukt en moet weer van de grond worden opgebouwd: alle betrokken ambtenaren moeten solliciteren naar hun baan.



Racisme

Groot Wassink noemde elementen in de ideeën van Forum voor Democratie 'afgrijselijk' en 'rieken naar racisme of uitsluiting.'



Hiermee doelt hij op uitspraken vanuit de partij dat etnische Amsterdammers dreigen te verdwijnen uit de stad en op een ontmoeting van partijleider Thierry Baudet met een ideoloog van een Amerikaanse extreem-rechtse beweging.



Nanninga verweet Groot Wassink 'kinderachtig profileren' en sloeg een verzoenende toon aan. "Op veel punten kunnen we elkaar vinden. Wij zijn bereid constructief te zijn. Dat moet gewoon kunnen met elkaar Rutger."



