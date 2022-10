Nandini Nannan Panday (60) kwam om bij een woningbrand in Zuidoost: ‘Verschrikkelijk als je zo aan je eind komt’

“Heb je het gehoord?” vraagt een buurvrouw – zwarte hoofddoek, lange zwarte jas, twee volle Vomarboodschappentassen – als ze het trappenhuis opklimt op weg naar haar woning op de vierde etage aan de Maasdrielhof. “Ik heb het gehoord, gezien en geroken,” antwoordt Jeanine van der Brug (58), die op de eerste etage woont. “Het is verschrikkelijk als je zo aan je eind moet komen. Dat wens je niemand toe.”

De zestigjarige Nandini Nannan Panday, geboren in Suriname, is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een woningbrand in Zuidoost. De vrouw had een zware vorm van multiple sclerose en werd dagelijks ondersteund door thuiszorg. Ze kon volgens buren en familie niet zelfstandig koken of de deur opendoen.

Acht uur na de woningbrand aan het Maasdrielhof in Zuidoost is de stank van rook, ammoniak en verschroeiing in het trappenhuis getrokken. De witte verf rondom de deur van de woning is zwartgeblakerd; een slot hangt losjes aan de deur, waar zo nu en dan een forensisch rechercheur uitkomt. Een blik binnen doet vermoeden dat er geen grote brand heeft gewoed, al dachten buurtbewoners dat wel toen zij enorme rookpluimen uit het trappenhuis zagen komen rond vier uur ’s nachts.

Intelligent

Panday woonde volgens haar broer Priye Nannan Panday (59) al veertig jaar aan het Maasdrielhof, aanvankelijk op drie hoog, totdat ze steeds meer last kreeg van haar ziekte. Sindsdien kwam de vrouw volgens buurtbewoners niet zo vaak meer buiten; velen zeggen haar enkel van gezicht te hebben gekend.

“Ik had met haar te doen,” zegt buurvrouw Van der Brug, die zich Panday herinnert als een intelligente vrouw. Dat beaamt haar broer, die haar zondag nog heeft gezien. “Ze was heel scherp in haar hoofd, maar haar lichaam wilde niet meer. Ze was kortademig, liep volledig voorovergebogen en sprak moeilijk.”

Deken met gaten

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend. Politie en brandweer doen daar nog onderzoek naar, al noemt een politiewoordvoerder verstikking de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Volgens Priye Nannan Panday, die om negen uur ’s ochtends op zijn werk werd gebeld met het slechte nieuws, is zijn zus aangetroffen op de bank waar ze sliep, met een deken over haar heen waar gaten in zaten. “Ze rookte heel veel, dus ik vermoed dat ze een sigaret heeft laten vallen.”

Meerdere bewoners zijn wakker geworden van het brandalarm dat in eigen huis afging nadat er rook via open ramen naar binnen kwam; buren op de tweede etage hebben als eerste de alarmdiensten ingeschakeld.

Priye Nannan Panday vertelt dat zijn zus de bijnaam ‘Dolly’ had. “Iedereen vond dat ze op een pop leek toen ze een baby was. Mooie pijpenkrullen had ze, prachtige kleertjes.”