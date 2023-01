Najim el A. (26) krijgt 9 jaar voor voorbereiden liquidatie en bezit wapenarsenaal

Beeld Rosa Snijders

De officieren van justitie hadden tien jaar geëist tegen de man in wie zij een ‘onmisbare schakel’ zien in voorbereidingen voor ‘ontwrichtend geweld’.

In die twee zolderbergingen vond de politie na een inval van een arrestatieteam op 19 mei 2021 een indrukwekkend wapenarsenaal, verspreid over drie zwarte sporttassen en een vuilniszak: vier aanvalsgeweren, onderdelen van aanvalsgeweren en gevulde magazijnen, pistolen, handgranaten en springstoffen – compleet met elektriciteitsdraden om die tot ontploffing te brengen.

Behalve Najim el A. had Renato ‘Nato’ F. zich op de zolders verstopt: de inmiddels tot 26 jaar veroordeelde bestuurder van de vluchtauto waarin de schutters waren ontkomen die op 16 mei de Amsterdamse crimineel Anis B. hadden moeten liquideren. Zij hadden niet hem, maar zijn vriendin Ayla Mintjes fataal verwond, met één kogel uit het spervuur dat ze met automatische wapens hadden afgevuurd in de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart. Evenals zijn mededaders was ‘Nato’ F. gewond geraakt bij het in brand steken van de vluchtauto. Najim el A. hielp hem zijn brandwonden te verzorgen.

De rechtbank acht bewezen dat Najim el A. een liquidatie mee voorbereidde, door het wapenarsenaal te hebben in combinatie met peilbakens (om het doelwit van afstand mee te kunnen volgen) en bijvoorbeeld valse kentekenplaten (voor op een vluchtauto).

‘Golf liquidaties’

‘In Amsterdam is de laatste jaren sprake van een golf van al dan niet geslaagde liquidaties in het criminele milieu, waarbij het beoogde slachtoffer doorgaans eerst door middel van een peilbaken wordt gevolgd en vervolgens in koelen bloede wordt neergeschoten,’ schrijven de rechters in hun vonnis. ‘Daarbij komt met enige regelmaat voor dat per ongeluk een ander dan het beoogde slachtoffer om het leven wordt gebracht’.

De rechters vervolgen: liquidaties ‘hebben een ontwrichtende invloed op de samenleving en zorgen voor veel onrust, verontwaardiging en afschuw’ en ‘het belang om aan dit niets ontziende geweld en het gebrek aan respect voor het leven van anderen een halt aan te roepen, is groot en evident’.

El A. nam volgens de rechters ook onverantwoorde risico’s met de explosieven op de zolders. ‘Daarbij komt dat de handgranaten en andere explosieven op onprofessionele wijze door de verdachte in een zolderkamer van een appartementencomplex, waar ook zijn moeder woonde, werden bewaard, wat tot verschrikkelijke gevolgen had kunnen leiden als één van deze explosieven was ontploft.’

Strafblad van vijftien pagina’s

Een informant had de recherche getipt dat ‘de wapenstash van de man op de foto is’ (Najim el A.) en dat die ‘bekendstaat als moordmakelaar’. Op een vuilniszak en meerdere aangetroffen wapens en toebehoren zaten El A.’s vingerafdrukken en dna. Op zijn smartphones stonden allerlei foto’s en filmpjes van vuurwapens, waarmee hij volgens de recherche ook zelf poseerde, ook in een van de zolderbergingen.

El A. heeft een strafblad van vijftien bladzijden, maar niet voor het kaliber misdrijven waarvan hij nu wordt verdacht. Daarom wegen de rechters dat strafblad niet in zijn nadeel mee. Dat hij een moordmakelaar is, acht noch justitie noch de rechtbank bewezen.

