Nadia Bouras: ‘Nu is de doorsnee Amsterdammer iemand zoals ik’

Nadia Bouras studeerde geschiedenis aan de VU en bestudeerde de migratiegeschiedenis van Marokkaanse vrouwen in Nederland. Ze groeide op in De Pijp en verhuisde als kind naar Nieuw-Sloten, naar een huis met voor- en achtertuin. ‘Je hoorde over het August Allebéplein, over Geuzenveld. Dat waren de slechte Marokkanen, wij hoorden daar niet bij, vonden we.’

Toen Johnny Kraaijkamp twee maanden geleden op deze plaats vertelde dat hij het Amsterdam van zijn jeugd niet meer herkende en daarom was verhuisd naar Zandvoort, dacht Nadia Bouras: dit komt wel erg dichtbij. Vanuit het raam van haar woonkamer kan ze zien wat hij beschreef.

In Het Parool vertelde Kraaijkamp op 11 februari: “Ik woonde op het Victorieplein, tegenover de Wolkenkrabber, boven de Dirk van den Broek. Een prachtig appartement. Dit was 25 jaar geleden. Ik zag de buurt veranderen. Van een bourgeois Anne Frankbuurtje veranderde het in een Marokkanenbuurt. Ineens zag ik overal obscure belwinkels.”

In 2010 kocht Bouras een huis vanwaaruit ze die Wolkenkrabber kan zien. “Dit is de buurt van mijn jeugd. Ik was een van de Marokkaanse kinderen die over het Victorieplein naar school liepen. Wat hij vertelde: het werd persoonlijk. Hij zei letterlijk dat zijn leven hier werd verstoord door Marokkanen. Ik vond het geromantiseerde beeld van een bourgeois Anne Frankbuurtje ook misplaatst. Uit deze buurt werden 16.000 joden weggeplukt en vermoord, zo lieflijk was het niet.”

De school waar Bouras in die tijd heen liep, was de Bouchraschool, in de Jekerstraat, met een dependance in de Roerstraat. In 2020 schreef Bouras, historicus, daarover het boek Een klas apart, Geschiedenis van een Arabische school in Amsterdam. “We woonden in de Govert Flinckstraat, het laatste huis voor de Amstel. Mijn oudere zus zat eerst op een basisschool in de buurt, een katholieke school waar werd gebeden. Thuis begon ze voor het eten ook een kruisje te slaan. Dat vonden mijn ouders geen goed idee.”

“Ze waren bevriend met de ouders van Fatima Elatik, die vertelden ze over een Arabische school, waar de kinderen een uur per dag les kregen in Arabische taal en cultuur. De gedachte was: dan kunnen ze zich later in Marokko redden. Het werd een populaire school, met veel Marokkaanse kinderen uit De Pijp en de Rivierenbuurt. De moeders troffen elkaar op het Victorieplein en liepen samen naar school. Dat is wat Johnny Kraaijkamp moet hebben gezien. Tot de gezinnen te groot werden en verhuisden naar buurten als Slotervaart, er niet genoeg leerlingen meer waren en de school werd gesloten.”

De vader van Nadia Bouras kwam in 1970 van Marokko naar Amsterdam, in 1978 gevolgd door haar moeder. “Ze was 19 en woonde in Casablanca, een stadsmeisje met grote plannen, ze wilde net gaan studeren. Thuis hoorde ze ineens geroezemoes, het ging over haar bruiloft, ze ging die avond trouwen. Mijn moeder wist van niets. Ze had een oudere zus en dacht dat die eerst zou moeten. Maar mijn vader wilde haar. Hij werd gezien als een goede partij: stabiel, hij werkte in het buitenland, had een eigen huis in Amsterdam. Een zus van haar was hier ook al getrouwd met een broer van mijn vader. Mijn moeder schikte zich in haar lot, een keuze had ze niet.”

Van haar moeder bestaat een foto op de eerste dag in Amsterdam, op de bank in de Van Hallstraat, nog in de trouwjurk, om de familie in Marokko te laten zien dat ze goed was aangekomen. “Op die foto kijkt ze zo droevig, alsof ze niet kon geloven wat er was gebeurd. Later is het allemaal goed gekomen, mijn vader was een goede man. Alleen had mijn moeder gedroomd van trouwen met een intellectueel. Mijn vader was veel, maar niet een intellectueel.”

Haar vader werkte als conciërge in Zuidwende, een gebouw met verzorgingsflats op de Boelelaan. Op het feest voor zijn twaalfenhalfjarig jubileum vroeg de directeur aan de moeder van Nadia Bouras wat zij eigenlijk deed. Ze was 26 en had vijf kinderen, maar wilde niet thuis zitten. De volgende dag kon ze beginnen als hulpkok, later werd ze hoofdkok. “Op de Bouchraschool werd door andere kinderen gezegd: jouw moeder draagt geen hoofddoek, jij gaat later branden in de hel. Ze was een vrouw van de wereld, ook al was die wereld klein. Als enige moeder ging ze werken, haar eigen geld verdienen. Eerst durfde ze dat niet te vertellen aan de andere moeders, ze was bang dat die haar een geldwolf zouden vinden, of een slechte moeder. Later vroegen ze aan haar: ik wil ook werken, hoe kan ik dat regelen?”

“In die tijd verhuisden veel Marokkaanse immigrantengezinnen naar Osdorp en Slotervaart. Daar waren grote goedkope huizen, mijn vader zag het wel zitten. Mijn moeder wilde niet naar een achterbuurt, met alle respect. Uiteindelijk kochten ze een huis van drie verdiepingen in Nieuw-Sloten, met een voor- en achtertuin. Niemand in onze kringen deed dat. Wie dachten ze wel dat ze waren om een huis te kopen? Dachten ze dat ze hier in Nederland zouden blijven en niet meer teruggaan naar Marokko? Ik was 15 en bleef liever in De Pijp, maar dat ging niet meer met vijf kinderen.”

Was jouw jeugd anders dan die van kinderen die wel naar Slotervaart gingen?

“Twee jaar later, in 1998, kreeg je de zogenaamde rellen op het August Allebéplein. Voor de buitenwereld waren dat allemaal Marokkanen, net zoals wij. Wij dachten: dit gaat niet over ons, wij komen uit Zuid, uit De Pijp. Weer een paar jaar later ging het over Geuzenveld, de buurt van Mohammed B., die Theo van Gogh vermoordde. Dat waren de slechte Marokkanen, wij hoorden daar niet bij, vonden we. Voor de buitenwereld leken wij hetzelfde, maar als je ergens zelf in zit zie je grote verschillen.”

“Mijn moeder wilde niet dat wij in een wijk met alleen maar migranten woonden. Via hun werk hadden mijn ouders veel contact met Nederlanders. Ik kan me herinneren dat we een keer op bezoek waren bij mijn oom en tante in de Watergraafsmeer. We maakten te veel lawaai en de buurvrouw kwam klagen: jezusmina, waarom moet het allemaal zo hard? Mijn nichtje heet Mina, dus mijn tante antwoordde: het is niet alleen Mina die lawaai maakt. De relatie met de buren was goed, al begrepen ze elkaar niet altijd.”

Waarom ging je aan de VU studeren?

“Amsterdammers gaan naar de UvA, dat wist ik niet. Mijn geschiedenisleraar op het Sweelinck had op de VU gezeten en zei dat ik daarheen moest. Ik wist niet dat ik als Amsterdammer tussen studenten uit Hoorn en Den Helder zou komen. Bij geschiedenis waren er geen andere Marokkanen. Die deden geneeskunde, bedrijfskunde of rechten. De harde studies waarmee je een toekomst kunt opbouwen.”

Waarom koos jij voor geschiedenis?

“Dat wilde ik altijd al. Later zei mijn moeder pas dat zij ook geschiedenis had willen studeren, ik weet niet of ze het onbewust aan me heeft meegegeven. Voor mijn scriptie kwam ik weer bij haar terecht. Ik wist niet waar die over moest gaan en de hoogleraar zei: waarom bestudeer je niet je eigen geschiedenis, als jij het niet doet, gebeurt het niet.”

“Ik ging de migratiegeschiedenis van Marokkaanse vrouwen naar Nederland bestuderen, daarover bestonden veel mythes. De eerste was dat de mannen hierheen waren gehaald door Nederland. Dat klopt niet, de meesten kwamen zelf, via Frankrijk en België. Ik merk dat jonge Marokkaanse Nederlanders er een eigen verhaal van maken. Kinderen zijn niet geïnteresseerd in hun ouders, het verhaal wordt ze nooit goed verteld. Een student van mij schreef laatst de term: tot gast gemaakte. Toen dacht ik: wow. Daar ging een grote rode streep doorheen.”

“De andere grote mythe is dat de Marokkaanse vrouwen als een soort onwetend vee werden opgehaald door de mannen. Ze besloten zelf te komen en zetten hun mannen voor de keuze: wat gaat het worden, vriend, of jij komt hier in Marokko wonen, bij je gezin, of ik kom naar Nederland. Terug naar Marokko was geen optie, dus de vrouwen kwamen hier.”

Kwamen de meeste Marokkanen naar Amsterdam?

“Ja. Nu zijn het er ongeveer 80.000, van de 420.000 in Nederland. Vijfenveertig procent woont in de Randstad. Daar was het grootste aanbod van werk en vormden zich de sociale netwerken die zorgden voor kettingmigratie. En nu is de doorsnee Amsterdammer iemand zoals ik: een vrouw van Marokkaanse afkomst, van de tweede generatie en rond de veertig jaar. Procentueel is dat het profiel van de meeste Amsterdammers.”

CV

Nadia Bouras (Amsterdam, 1981) is universitair docent Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en verbonden aan het Nederlands Instituut in Marokko, NIMAR.

De stad van... Nadia Bouras

Echt Amsterdams

“Altijd wel, alleen ben ik niet zo chauvinistisch Amsterdams. Mijn zus krijgt al heimwee in Parijs, ik niet.” Accent

“Ik denk ABN, niet Amsterdams.” Havermelk

“In mijn buurt is het niet aan te slepen. Ik drink geen melk, maar dit is wel een goede ontwikkeling. Melk van koeien is bedoeld voor kalveren.” Huur of koop

“Wij hebben gekocht. Het is zorgwekkend dat Amsterdam bijna niet meer toegankelijk is voor jonge mensen.” Import

“Iedereen kan een Amsterdammer worden. En als zij het zelf niet zijn, worden hun kinderen het wel, die zijn hier geboren.”