Naderende fusie met Amsterdam is voelbaar op de Weesper markt

De markt in Weesp. Beeld Sophie Saddington

“Weespers zijn bang voor het verliezen van hun identiteit,” zegt Ronald Harendse (55). “Voor mij staat identiteit los van politieke systemen.” Toch heeft de fusie gevolgen voor een belangrijk Weesps feest. Het jaarlijkse sluis- en bruggenfeest, georganiseerd sinds 1978, komt in gevaar door Amsterdamse regels voor evenementen. “De regels die voor Amsterdamse evenementen gelden kunnen we hier nooit toepassen, daar is Weesp te klein voor. Dat is jammer, dan pak je wel wat af van Weesp.”

Cornelia Boom (80) is een echte ‘Weespermop’. Ze is geboren en getogen in Weesp. “Of de identiteit wordt bedreigd? Welnee, ik heb daar geen moeite mee. Er zijn hier veel ouderen, maar met de komst van de nieuwe woonwijk zijn er een hoop yuppen bijgekomen. Mij maakt het allemaal niet zo veel uit. Weespers hebben ook altijd wat te zeuren.”

Steeds Amsterdamser

Aan de andere kant van het spoor is de nieuwe wijk, Weespersluis, herrezen met zo’n 2900 woningen. “Weesp is hierdoor enorm veranderd, maar dat staat los van de fusie.” Simone de Vries (53) verhuisde 24 jaar geleden van Amsterdam naar Weesp. “We wilden een huis met een tuin, dat was toen al lastig in de stad. Toen wij hier kwamen wonen, woonden er alleen maar Weespers. Dat was wel even wennen. Het was ons kent ons. De komst van veel niet-Weespers heeft dat veranderd, het wordt drukker en voller.”

Thea ter Veer (68) heeft een dubbel gevoel bij de fusie. “Ik denk dat het noodzakelijk is. Weesp is te klein om zelfstandig te zijn en er zijn hier wel wat achterstallige zaken die aangepakt moeten worden.” Toch twijfelt ter Veer. “De bevolking wordt steeds Amsterdamser, ook in negatieve zin. Dat ben ik juist ontvlucht toen ik vanuit Amsterdam hierheen verhuisde.”

“Het voelt gek, maar ik denk wel dat dit het beste is. Ik moet daar alleen wel aan wennen,” zegt ter Veer terwijl ze wijst naar een vlag waarop de wapens en kleuren van Weesp en Amsterdam in elkaar overvloeien.

‘Het melkkoetje van Amsterdam’

Harendse is bang dat Weesp ‘het melkkoetje van Amsterdam’ wordt. Hij doelt hiermee op het parkeerbeleid in de stad. Sinds kort rijden scanauto’s van de gemeente Amsterdam rond in Weesp. “Er wordt constant gejaagd op parkeerovertredingen. Het zijn kleine dingen, maar het levert een hoop geld op voor Amsterdam.”

Weesp krijgt straks een bestuurscommissie. Of er nog veel inspraak komt van de lokale Weespers betwijfelt hij. “Ik denk dat het bestuur van Weesp marionetten worden van de Amsterdamse raad.”

In een kinderwagen die voortgeduwd wordt door Julian van Capelleveen (35) ligt Suze (1). “Zij is een echte Weesper, ze is hier geboren,” zegt Van Capelleveen trots. “Wij wonen nog niet zo lang in Weesp, maar het groene imago van het Amsterdamse stadsbestuur spreekt mij wel aan. Ik denk dat er niet zo veel gaat veranderen. Wat mij betreft mag het stadsbestuur meer aandacht geven aan diversificatie. Er hoeven niet alleen maar jonge Amsterdammers met kinderen en een Tesla voor de deur in Weesp te wonen. De gemeente zou in moeten zetten op sociale huur en een diverser woonaanbod. In alle huizen die verkocht worden in mijn buurt komen Amsterdammers, ik snap wel dat Weespers daar moeite mee hebben.”