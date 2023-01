Nadere verhoren over bekentenis moorden Amsterdam en Lieshout

Bill C. Beeld -

Woensdag biechtte C. op dat hij begin mei 2021 de 70-jarige Willem van der Willigen in diens villa in Lieshout met een hamer heeft doodgeslagen. Ook gaf hij toe dat hij nog geen twee maanden later in Amsterdam de 65-jarige Benito van Ommeren met zijn broekriem heeft gewurgd. C. staat voor beide misdrijven terecht met zijn gewezen vriendin, de transseksuele prostituee Sharona de J. (33).

De J. verbleef tijdelijk in de woning van Van Willigen, die klant van haar zou zijn geweest. C. zou hem om het leven hebben gebracht terwijl hij in zijn bed lag te slapen. Hij heeft wekenlang dood in de villa gelegen. C. en De J. roofden diverse goederen van de man, waaronder zijn auto, en plunderden zijn bankrekening. In de periode daarna verbrasten zij dat geld onder meer door in dure hotels in Amsterdam te verblijven. Het paar gebruikte veel drank en drugs.

Aanhouding

Het tweetal werd op 26 juni 2021 aangehouden in de woning van slachtoffer Van Ommeren in diens woning in West. Van Ommeren was toen al enige tijd dood. Zijn stoffelijke overschot lag ten tijde van de arrestatie nog in het huis.

De officier van justitie vroeg de rechtbank woensdag het proces, dat deze week afgerond had moeten worden, te verdagen. Hij wil de bekentenissen van C. aan de hand van de rechercheverhoren controleren op hun betrouwbaarheid.

De rechtbank zal de zaak later dit jaar voortzetten.

