Nadat hij levenslang hoorde eisen, begon Iliass te praten

Rechtbanktekening van Iliass K. die zich in mei voor de rechter moest verantwoorden. Beeld ANP

“Op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgrecht.” Dat zinnetje heeft Iliass K. talloze keren uitgesproken. Tijdens verhoren bij de politie, maar ook in de rechtbank. Die behandelde de afgelopen maanden een zaak die in de wandelgangen ‘Himalaya’ wordt genoemd en die draait om een reeks moorden en voorbereidingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu.

K., die vanwege zijn opvallende mond ook wel ‘Lip’ genoemd wordt, geldt als hoofdverdachte. Justitie ziet hem als een spin in het web van de criminele organisatie die ooit was gebouwd rond de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Iliass K. wordt ervan beschuldigd moordopdrachten aan te hebben genomen en uitvoerders van liquidaties geworven en aangestuurd te hebben.

Criminele carrière

Hij groeide op in Geuzenveld, niet ver van de Sloterplas. Justitie vermoedt dat de wijk waar hij zijn jeugd doorbracht een sleutelrol heeft gespeeld in zijn criminele carrière. De vrienden met wie hij op de pleintjes rondhing, zijn inmiddels doodgeschoten of worden, net als K., verdacht van betrokkenheid bij moord.

Opmerkelijk is dat twee van de drie moorden waarvan hij beschuldigd wordt, zijn gepleegd op jeugdvrienden van hem. De eerste moord is die op Alexander ‘Aleki’ Gillis, op 17 februari 2014. K. trok jarenlang met hem op. Nadat Gillis binnen de groep verdacht werd van betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag op Martha, was besloten hem uit de weg te ruimen. Volgens het OM had Iliass ‘wetenschap en zeggenschap’ over deze moord.

Het tweede dossier handelt over de moord op Massod Amin Hosseini. Ook de geboren Iraniër groeide met K. op in Geuzenveld. Hij zou Alexander Gillis hebben doodgeschoten. Bovendien wordt hij beschouwd als de man die verantwoordelijk was voor de blunder waardoor op 13 juli 2014 de volstrekt onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont werd doodgeschoten. Doordat Massod Amin Hosseini hem aanzag voor crimineel Omar Lkhorf. Na deze moord werd de Iraniër, blijkens onderschepte PGP-berichten, beschouwd als ‘probleem’. Toen ook nog vermoed werd dat hij heulde met het vijandelijke kamp, waren zijn dagen geteld. Op 3 september 2014 werd hij geliquideerd in Amsterdam-Osdorp.

Nooit wilde Iliass K. over zijn vermoede rol bij de moorden praten. Tijdens de vele zittingsdagen leek hij verzonken in zijn dossier op de computer voor hem. Hij scrolde wat op en neer door de bewijsstukken. Als de rechter hem vroeg om een reactie, leek hij verstrooid op te kijken en vervolgde steevast: ‘zwijgrecht’.

Onverbiddelijk

In het requisitoir was het OM onverbiddelijk over zijn rol. “Hij heeft geen enkel respect gehad voor het leven van zijn slachtoffers,” stelde de officier van justitie die hem verantwoordelijk houdt voor de drie moorden en nog eens twee pogingen rivalen te laten doodschieten. Van de negen verdachten die in de zaak terechtstaan, hoorde Iliass K. de zwaarste eis. Het OM vroeg voor hem de straf der straffen: levenslang.

Een dag voordat zijn advocaat Guy Weski zijn zaak zou bepleiten, besloot K. de omerta van de onderwereld te doorbreken. Hij zou zaken gaan ophelderen. Foutieve aannames rechtzetten. Daarbij zou hij volgens zijn advocaat alleen maar praten over zijn eigen rol in het criminele milieu.

Volgens het OM heeft hij inmiddels verklaringen afgelegd waarin hij ingaat op de rol van Haizem M., voor hem vroeg het OM onlangs vrijspraak. Volgens Iliass K. zou Haizem wapens hebben geregeld. Ook bevestigt hij dat medeverdachte Gökhan C. de bijnaam ‘Reus’ had iets wat C. zelf betwijfelde.

De verklaringen zorgen voor de nodige ongerustheid in het milieu. Dat het OM dinsdagochtend meedeelde dat de verklaringen niet per se over personen zijn die thans verdachte zijn in het onderzoek, zal die bezorgdheid allerminst wegnemen.