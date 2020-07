Nachtwacht toert langs verpleeghuizen, eerste stop: Sarphatihuis

De bewoners van het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam krijgen 'een rondleiding' (vanuit hun stoel). Beeld Nosh Neneh

“Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn door de pandemie niet in staat een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum,” aldus Hendrikje Crebolder, directeur Media & Development van het Rijksmuseum. “We komen daarom graag naar ze toe en hopen hen met dit initiatief een hart onder de riem te steken.”

Het Rijksmuseum biedt een begeleidend programma aan, bestaande uit een rondleiding vanuit de luie stoel en een workshop; alle bewoners ontvangen een pakket met meer informatie over het kunstwerk en de kunstenaar.

De Nachtwacht blijft een week in het Dr. Sarphatihuis en reist dan door naar een volgende locatie. In totaal zijn er drie Nachtwachten, die in totaal naar dertig locaties zullen gaan. Er zijn al afspraken gemaakt met verpleeg- en verzorgingshuizen en seniorencomplexen door heel Nederland, aldus Crebolder, maar er is nog een aantal plekken beschikbaar.