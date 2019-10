Nachttrein van Amsterdam naar München en Wenen komt er

Amsterdam CS. Beeld ANP XTRA

Een enkele reis Amsterdam-Wenen duurt ongeveer 14 uur. Reizigers in beide richtingen komen om 10.00 uur ‘s ochtends aan op de bestemming.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) meldt dat het kabinet 6,7 miljoen euro uittrekt voor het project. Dat bedrag wordt gebruikt om de NS en het Oostenrijkse ÖBB de nachttrein tussen 2021 en 2024 te laten rijden.

Andere vervoersdiensten zouden een vergelijkbaar traject pas op zijn vroegst in 2023 kunnen verzorgen. De komende jaren wordt verkend of de nachttrein door andere vervoersbedrijven geregeld kan worden. Van Veldhoven is blij met de komst van de nachttrein. “Zo maken we de trein ook op grotere afstanden binnen Europa niet alleen een duurzame, maar ook een aantrekkelijke manier van reizen,” zegt de staatssecretaris.

In december 2016 vertrok de laatste slaaptrein vanuit Amsterdam naar München/Zürich. De Duitse spoorwegen trokken de stekker uit het project vanwege het teruglopende aantal passagiers.

Ook de komende jaren zijn lange treinreizen door Europa nog niet populair genoeg om de kosten ervan te kunnen dekken met de ticketverkoop. Voorlopig blijven veel nachttreinen in Europa dan ook afhankelijk van subsidie.