Nachtopvang voor dak- en thuislozen trekt ongenode gasten

Die nam op 9 november vorig jaar een motie aan voor een nieuw seizoen onvoorwaardelijke winteropvang voor daklozen, het vierde op rij. Dak- en thuislozen kunnen er tussen half vijf 's middags en tien uur 's avonds melden voor een bed. Andere grote steden openen de deuren van zo'n opvang pas wanneer de (gevoels-)temperatuur onder het vriespunt ligt.



Projecten

Het onvoorwaardelijke aspect aan die winteropvang brengt volgens Van der Burg als risico met zich mee dat publiek getrokken wordt dat geen recht heeft op een traject in Amsterdam en ook geen perspectief heeft op herstel.



De gevallen van discriminatie en het weigeren van screening leiden vaak tot 'spanningen aan de voordeur', schrijft de wethouder. Het bemannen van de opvanglocaties trekt tot slot ook een zware wissel op het personeel van het Leger des Heils en Hvo Querido, de twee instanties die ze beheren.



Het zou wat Van der burg betreft dan ook geen kwaad kunnen voorwaarden te stellen aan een verblijf in de winteropvang, bijvoorbeeld in de vorm van deelname aan projecten. De huidige winteropvang is nog tot en met 1 april open. Problemen zoals op de Nieuwe Looiersstraat doen zich op de andere twee locaties (de Havenstraat in Zuid en het Hekelveld in het Centrum) niet voor.



Drukker

Verspreid over de drie locaties is het dit jaar sowieso drukker dan voorheen, zegt een woordvoerder van de wethouder. De maximale capaciteit van 325 bedden is echter nog niet gepasseerd. Op een gemiddelde nacht wordt van 221 bedden gebruik gemaakt. Op de drukste nacht waren dat er 297.



Opvallend: door de drukte in de nachtopvanglocaties is het bij de Volksbond en het passantenpension juist rustiger. Bij de Volksbond in Noord zijn nu gemiddeld vijf bedden leeg, terwijl de leegstand in het passantenpension op de Havenstraat nu 50 kamers bedraagt.