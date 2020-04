Nachtcultuur slaakt noodkreet: ‘Veel clubs zullen moeten sluiten’

Ruim twintig Amsterdamse clubs slaan de handen ineen: met United We Stream willen ze laten zien dat nachtcultuur een belangrijk onderdeel is van het culturele systeem van de stad.

Het is al even stil in de nacht. Waar de clubs normaal gesproken een impuls geven aan de bruisende stad, zijn ook deze vanwege de coronamaatregelen gesloten. Wanneer de deuren weer van het slot gaan, is nog onduidelijk.

De sluiting heeft, net als in elke andere sector, grote gevolgen. Geboekte artiesten moesten worden geannuleerd en reeds verkochte kaarten terugbetaald, terwijl de vaak torenhoge huren en personeelskosten blijven doorlopen. “Daarbij zitten duizenden zelfstandigen die werkzaam zijn in de nacht zonder werk,” zegt voorzitter Ramon de Lima van Stichting N8BM, initiatiefnemer van United We Stream.

Berlijn

Vanaf deze week is er United We Stream, een initiatief overgevlogen uit Berlijn. De komende maand wordt wekelijks vier dagen − van donderdag tot en met zondag, van 20.00 tot 00.00 uur − een liveprogramma gemaakt vanuit een van de 22 aangesloten clubs. Onder meer Radion, Club AIR, Shelter en Club NYX zullen naast dj-sets ook inhoudelijke items over het nachtleven uitzenden.

“We luiden met dit project de noodklok,” zegt De Lima. “We weten niet hoe lang we nog in deze situatie zitten. Het nachtleven kan niet voldoen aan de 1,5 metersamenleving: met afstand houden zou je de ziel uit het nachtleven halen en een club is op die manier absoluut niet rendabel. Als de maatregelen langzaam zullen worden versoepeld, zullen clubs pas als laatste weer opengaan.”

“Het is een troebele situatie,” zegt Nick ’t Riet van De Marktkantine. De club in West heeft wel wat vlees op de botten en zal niet meteen omvallen, ‘maar deze crisis hoeft geen jaar te duren’. “We proberen positief te blijven en ons voor te bereiden op verschillende scenario’s. Maar het blijft onduidelijk onder welke regelgeving clubs vallen: zijn we horeca of gaat het om evenementen? Wij gokken nu op openen in september, maar het blijft koffiedik kijken.”

Kleine buffer

Die onzekerheid zorgt er volgens De Lima voor dat de angst bij clubs nu toeslaat: kunnen we dit wel overleven? Sommige hebben net als De Marktkantine een kleine buffer opgebouwd, maar kunnen nog slechts een paar maanden overbruggen. “Veel clubs zullen waarschijnlijk moeten sluiten. De nachtcultuur in Amsterdam staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis.”

Kijkers van United We Stream kunnen via het platform geld doneren. Het bedrag uit het steunfonds van Stichting N8BM wordt door een onafhankelijke commissie onderverdeeld onder clubs en zelfstandigen uit de sector, als zij daarvoor een aanvraag hebben gedaan.

Toch hoopt De Lima met het project vooral te laten zien dat het nacht­leven onderdeel is van het culturele aanbod in de stad. “Nachtclubs worden vaak nog gezien als horeca, maar het gaat om veel meer dan alleen muziek en alcoholconsumptie. Het is een plek voor talentontwikkeling en er komen veel kunstvormen bij elkaar. Die diversiteit is belangrijk voor de stad. Laten we trots zijn op wat we in Amsterdam aan nacht­cultuur hebben opgebouwd en er samen voor zorgen dat die deze crisis overleeft.”