Nachtcultuur krijgt eigen raad: ‘De nacht is een van de levensaders van Amsterdam’

Beeld ANP

De vertegenwoordiging van de nacht bleek tijdens de pandemie kwetsbaar. Hoewel er gesprekken waren met de lokale politiek, die in Den Haag meermaals om aandacht vroeg voor de sector, leverde dat qua perspectief weinig op. Pas vanaf komend weekend gaan de clubs, na een periode van meer dan honderd weken, weer structureel open in de nacht.

De nachtraad moet straks de gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd van advies dienen over belangrijke beleidsthema’s. Een officiële benoeming door de gemeenteraad, net zoals bij de Kunstraad, moet zorgen voor meer invloed.

De nachtraad zal bestaan uit zo’n twaalf tot vijftien leden. Die worden gekozen via openbare verkiezingen en representeren een bepaalde scene of expertise. Denk aan de lhbtq-community, artiesten en clubs, maar ook thema’s als veiligheid. De leden kiezen vervolgens uit hun midden zelf de voorzitter: de nieuwe nachtburgemeester.

Amsterdam weer op de kaart zetten

“De nacht is een van de levensaders van Amsterdam,” zegt voorzitter Ramon de Lima van stichting N8BM, de initiator van de nachtraad. “Dat vraagt om experts die weten waarover wordt gepraat. De nachtraad moet onze slagkracht groter maken en Amsterdam weer op de kaart zetten als een vooruitstrevende nachtstad.”

Voor het plan is politieke steun nodig. Zonder erkenning vanuit de Stopera verandert de nieuwe opzet niets aan de invloed van de sector. Wethouder Touria Meliani (Cultuur), die vorig jaar de eerste nachtvisie van de gemeente presenteerde, is enthousiast. De sector verdient volgens haar een ‘krachtige stem’. “De nachtcultuur is zeer belangrijk voor de stad: economisch, sociaal en cultureel.”

Inspiratie voor de nieuwe structuur komt van de succesvolle Club Commission in Berlijn. Zo zijn clubs daar afgelopen zomer officieel bestempeld als culturele instellingen.

Openbare nachtdebatten

Net als in ‘de hoofdstad van de elektronische muziek’ wil de Amsterdamse nachtraad gaan werken met speciale commissies. De Lima: “Die projectgroepen worden thematisch ingedeeld in onderwerpen die van belang zijn voor de nacht, zoals vervoer. Belangrijke spelers in de stad op dat gebied, zoals het GVB, zouden dan een plek aan tafel krijgen.”

De exacte invulling van de nachtraad wordt de komende maanden verder vormgegeven, mede vanuit input die volgt uit openbare nachtdebatten. De eerste vindt vrijdag plaats in de Melkweg.

“Die debatten zijn heel belangrijk,” zegt oud-nachtburgemeester Mirik Milan, die heeft meegedacht over de nieuwe structuur. “Daar wordt gekeken: wie heeft een visie? En wie kan die goed verwoorden? Als je je straks wilt inzetten voor de nachtcultuur, kom dan en laat je horen. Het is een goede verkenning voor wie straks kunnen toetreden tot de nachtraad.”